Паскал излиза на свобода след показания срещу Асен Василев и Бойко Рашков

Софийският градски съд пусна на свобода Никола Николов-Паскал срещу гаранция в размер на 50 000 лв. Прокуратурата, която настояваше за задържане под стража, може да обжалва решението.

Паскал е обявил в показанията си, че е чувал от друг обвиняем, че дейността на групата за контрабанда се подпомага от съпредседателя на “Продължаваме Промяната“ Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков.

Съдът посочи, че много малка част от разпитаните свидетели по делото споменават имената на Николов, предава БТА. Освен това в показанията им има много бегли и "икономични" данни за него. Не се съдържат и доказателства, свързани с конкретика за деянията, в които е обвинен Паскал.

В неговите обяснения пред комисия "Антикорупция" се съдържат данни за контрабандни действия на Марин и Стефан Димитрови, каза още съдията. Паскал бил предоставял само логистична помощ за конкретни камиони и шофьори, които са използвани преди за тази дейност, казва още обвиненият в обясненията си.

Това се потвърждава от трима други свидетели, един от които анонимен, допълни съдията. В хода на разследването са разпитани много служители на Агенция "Митници", които свидетелстват за много канали за контрабанда на акцизни стоки, каза още съдията.

В имоти на Николов са открити цигари без бандерол, идентични с тези, открити в разследването, посочи съдията.

В документите по делото има конкретни данни кога и с какви автомобили Паскал е пътувал до ГКПП "Капитан Андреево". Съдът прие, че действията от страна на МВР по издирването на Николов са били изключително формални предвид факта, че той е пребивавал в България.

Прокурор Марина Ненкова каза пред съда, че може да се направи обосновано предположение, че Паскал е извършил престъпленията, за които е обвинен. По делото са събрани, чрез специални разузнавателни средства, доказателства, че Паскал се познава със Стефан и Марин Димитрови.

Според прокурора работата на Николов в престъпната група е била да организира каналите за контрабанда и да осигурява протекция. В тировете цигарите били поставяни зад друга стока, за да не се виждат, а пред властите били представяни фалшиви документи. Тя допълни, че ако му бъде наложена по-лека мярка, има възможност да извърши друго престъпление или да се укрие.

Според адвокат Димитър Марковски не са налични предпоставките Паскал да бъде задържан под стража. Според него Паскал не познава другите обвиняеми по делото и никога не е имал контакт с тях.

По думите на адвокат Марковски прокуратурата премълчава и поведението на Паскал по време на разследването. Той е имал желание и е помагал на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в разкриване на обективната истина. Той поиска от съда на Паскал да му бъде наложена мярка за неотклонение "парична гаранция", съобразена с финансовото му състояние.

Паскал е тежко болен

Адвокатът е представил и молба от Паскал до Министерството на правосъдието в Сърбия да бъде екстрадиран възможно най-бързо. Той представи и документи за влошеното медицинско състояние на Паскал. Обвиняемият има мозъчен тумор и е бил в Сърбия, за да се лекува.

Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия, каза пред съда Паскал.

Решението е законосъобразно и най-вероятно няма да обжалваме, каза пред медиите адвокат Марковски. Той обясни, че имената на Бойко Рашков, Асен Василев, Живко Коцев и Петя Банкова са споменавани на Паскал от Стефан Димитров.

Паскал не познава тези хора, Стефан Димитров му е разказвал за неговите контакти с тези хора, допълни адвокат Марковски. Паскал е признал своята вина, но в отделни деяние, не в такива заедно с останалите обвинени по делото, каза още адвокатът.

Това, за което говори съдията, са показанията на Николов пред КПК след пристигането му в България, каза пред медиите прокурор Ненкова. Тя обясни, че не всички участници в престъпна група трябва да се познават, тъй като извършват различни дейности.

Ролята на Паскал е била да изгради контрабанден канал, да намери превозни средства и шофьори, които да превозват акцизните стоки, и е съдействал за преминаването им през границата, каза още прокурор Ненкова.

Помощ оказвали и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и шефката на Агенция "Митници” Петя Банкова, е обяснил обвиненият за контрабанда, твърди прокурорът.

Според съда няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Въпреки това съдът пусна на свобода Паскал заради здравословното му състояние.

Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест. В четвъртък Паскал прекара 3 часа и половина в Антикорупционната комисия, където е дал обяснения и е представил документи за лечение на здравословен проблем в Сърбия.

Той твърди че сам е поискал да бъда върнат в България предсрочно. Тогава му бяха повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока.

Паскал е тук, защото има договорка

Според бившия правосъден и вътрешен министър Иван Демерджиев Паскал не се е върнал случайно във България.

“Очаквам, че има някаква договорка между него и хората, които в момента управляват държавата – Делян Пеевски и Бойко Борисов“, каза Демерджиев пред бТВ.

“Очаквам да изтекат контролирано показанията на въпросния Паскал, както изтекоха на други свидетели, обвиняеми и така нататък, по най-различни досъдебни производства. Очаквам тези показания да са насочени само в една посока“, допълни Демердижиев.

„Нека да не забравяме, че и Петя Банкова и тогавашният главен комисар Коцев, всички, които са обвинявани по това време, с изключение на въпросния Паскал, бяха назначени по време на правителството на сглобката. (…) Очевидно е, че се създава една ситуация, в която част от участниците в тази сглобка се опитват да се дистанцират от нея и да прехвалят отговорността за всичко, което излезе наяве, на другия участник в тази тристранна коалиция – „Продължаваме промяната“. И искам да кажа, че аз с нищо не оправдавам действията на хората от ПП. Но отговорността тук трябва да бъде споделяна между всички, които направиха това, а това включва ГЕРБ, включва и ДПС чрез новия лидер на т. нар. „Ново начало“, коментира бившият вътрешен министър.