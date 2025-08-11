Пътната агенция избира надзорници за ремонтите за близо 70 млн. лв.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви поредната милиона процедура. Този път за избор на надзорни фирми за ремонтите по пътищата от мегапоръчката за около 6 млрд. лв., по която все още не са отворени ценовите предложения.
Новата обществена поръчка за строителен надзор е с прогнозна стойност е 67.5 млн. лв. без ДДС. Условията ѝ са подобни на тези от мегопърчката за строители.
Търгът за надзорниците е разделен на 9 обособени позиции, всяка от които е с прогнозна стойност от 7.5 млн. лв. без ДДС. Средствата се осигуряват от държавния бюджет. Те ще бъдат ежегодно планирани за периода на действие на рамковото споразумение.
Срокът за подаване на оферти е до 25 септември.
АПИ ще сключи рамково споразумение с първите трима класирани по всяка обособена позиция за срок от 4 години.
За изпълнението на всеки проект АПИ ще провежда "вътрешен конкурентен избор" между тримата избрани изпълнители и така ще се решава кой да изпълни заданието.
Новият подход за възлагане на основни пътни ремонти е на сегашното ръководство на АПИ, като мегапоръчката за около 6 млрд. лв. беше обявена по времето на служебното правителство на Димитър Главчев, когато министър на регионалното развитие беше арх. Виолета Коритарова. По нея няма развитие от началото на годината, когато бяха отворени офертите на кандидатите.
Дотогава практиката беше при основен пътен ремонт да се провежда отделна обществена поръчка. Тя обаче беше заобикаляна от третото правителство на Бойко Борисов, след като стана ясно че основни ремонти са правени под формата на текущи. Така поне твърдяха служебните правителства на Румен Радев, които откриха редица нарушения, включително и "тънките" магистрали, при които липсваха сантиметри асфалт.
