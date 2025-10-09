“Пациентите са си по леглата“. НЗОК хвана нарушения за скромните 1.5 млн. лева в болниците

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) налага санкции на болници-нарушители на стойност близо 1.5 млн. лева, обяви в четвъртък пред парламентарната здравна комисия управителят на фонда доц. Петко Стефановски. Пред депутатите шефът на Здравната каса отчете резултатите от масовите проверки, извършени в периода юли-септември 2025 г., в които се включиха и други държавни структури като “Медицинския надзор“ и ДАНС.

Реално разкритите нарушения не са много и на голяма стойност предвид огромния ресурс от близо 9.5 млрд., който НЗОК разпределя.

Контролът обаче е имал дисциплиниращ ефект за болниците, стана ясно от изслушването на Стефановски.

Стефановски съобщи, че са извършени общо 75 проверки в 42 болници, като при тях са били засечени 691 нарушения.

Основните нарушения са свързани с неспазени задължителни изисквания по клиничните пътеки, неправомерно поискани и заплатени суми от пациентите и документални нарушения.

Стефановски обясни, че в нищожен дял от случаите отчетените от болниците пациенти не са си били по леглата. “При проверките на място пациентите си бяха по леглата. Това нарушение не е нито масово, нито някаква трайна тенденция“, коментира той.

В резултат на откритите нарушения болниците ще трябва да върнат на НЗОК неправомерно получени малко над 1 млн. лева. Също така 295 000 лева Здравната каса изобщо няма да изплати на лечебните заведения поради открити нарушения при внезапен контрол на място. Наложени са и санкции за 159 050 лева. Така общите санкции за болниците възлизат на 1 469 379 лева.

Сфеновски отчете големи диспропорции в броя на извършените проверки и откритите нарушения в зависимост от това дали са извършени от централното управление на НЗОК или от регионалните ѝ подразделения (РЗОК). Диспропорция съответно има и в събраните суми. “В страната имаме проблем с контрола“, призна управителят на НЗОК и предложи серия от мерки, които да подобрят контролната дейност на здравноосигурителния фонд.

Драстично е намаляла надлимитната дейност на болниците

След започването на проверките НЗОК отчита драстично намаление на т.нар. надлимитна дейност на болниците, което оказва много благоприятен ефект върху бюджета на НЗОК.

Не е напълно ясно обаче доколко това се дължи на дисциплиниращ ефект от проверките и доколко на факта, че точно преди да излязат в лятна ваканция депутатите върнаха т.нар. финансови лимити на болниците.

Все пак ефектът е огромен: ако през март месец са отчетени рекордните 54 млн. лева надлимитна дейност, а в периода април-юни – по 15-16 млн. лева, то през юли и август надлимитната дейност е съответно 13.6 млн. лева и 5.2 млн. лева. Все пак обаче това съвпада и с летните месеци, когато традиционно болниците отчитат по-малък брой хоспитализации, което също поставя под въпрос каква е тежестта на проверките при намаляването на надлимитната дейност.

Преди проверките и връщането на лимитите обаче някои болници са отчели по над 1 млн. лева надлимитна дейност и над 1000% на месечните лимити.

Председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов (ГЕРБ) коментира, че първоначалните прогнози за надлимитната дейност към края на годината са били за 600 млн. лева, а сега се очаква тя да е “три-четири пъти по-малко“. По думите му дори само това да е постигнато като резултат, пак е нещо.

Ангелов обаче каза, че трябва да се намери начин за електронизиране контрола в реално време и благодарение на Националната здравноинформационна система (НЗИС) тази цел става все по-реалистична.

Електронна здравна карта да верифицира престоя в болница

Управителят на НЗОК предложи пред депутатите серия от мерки за подобряване на контролната дейност. На първо място - да има електронна здравноосигурителна карта. “Ако одобрите тази идея, тя ще се използва като задължителна верификация на пациента за всяка отчетена на негово име дейност. Освен това верификацията с тази карта ще е основание за заплащане на съответната дейност от НЗОК“, обърна се Стефановски към депутатите. Също така той предлага пациентът да изразява информирано съгласие при изписването му от болница – че е бил в лечебното заведение и са му извършени дадени дейности.

Отнемане на кредити за некоректна работа с НЗОК

Друго предложение е при извършване на груби нарушения да бъдат отнемани кредитите, придобити при продължаващото медицинско обучение на съответния лекар. “Както когато направите нарушение на пътя, ви отнемат точки от контролния талон“, обясни Стефановски. Тази идея обаче беше разкритикувана от депутати.

“Да не използваме отвертка за забиване на пирон и чук за завиване на винт. Точките, които се полагат за продължаващото медицинско образование са за образование. Няма как да ги отнемаме, защото не отнемаме образованието от съответния специалист. Ако ще се прави пособно нещо, то трябва да бъдат точки за работа към НЗОК, които да се отнемат, ако лекарят не работи коректно“, посочи Симидчиев.

Санкцията да зависи от полученото финансиране

Стефановски също така иска да се обвърже размерът на санкциите с полученото финансиране от НЗОК, тъй като сега глобите са ниски и не респектират изпълнителите на болнична медицинска помощ.

Предлага се и електронна система за управление контролната дейност на НЗОК през НЗИС. Така ще можем да контролираме системата в реално време.

Обучение на контрольорите на НЗОК

Стефановски предлага да се въведе задължително регулярно обучение на всички служители на НЗОК. В момента в контролната дейност на НЗОК са ангажирани под 1000 души в цялата страна, сред които лекарите са малцинство. “Ние ги пускаме да проверяват болнична помощ и професори без да имат нужната компетентност. Сегашният инструктаж е недостатъчен“, каза Стефановски и допълни, че е разговарял с ректори на медицински университети за програми, по които да се обучават контрольорите на НЗОК. В момента един контрольор в НЗОК получава между 1800 и 2500 лева.