Пътят София-Русе е блокиран от недоволни заради водната криза в Плевенско (Обновена)

Пътят София-Русе между Ясен и Долни Дъбник бе блокиран в ранния следобяд в неделя. По този начин жителите на Плевен и района протестират за пореден път заради безводието.

Очаква се маршрутът да бъде освободен към 16 ч. Протестиращите пристигнаха с автошествие, тръгнало от парк "Кайлъка" в Плевен, което премина по централните улици по града.

Блокиран е и пътят към село Крушовица, така, че водачите, които преминават по този маршрут, да нямат обходни маршрути.

Хората носят знамена, а посланието на днешния протест е:

"Довиждане! Ще ви идваме на свиждане!" - това е обръщение към управляващите, които все още не са предприели кой знае колко адекватни мерки за решаване на водната криза в Плевен.

Бедственото положение в Плевен и още 14 населени места в региона беше удължено до 1 октомври, тъй като хората тук все още са на драстичен воден режим.

Протестът от главния път София-Русе ще се прехвърли в 17.00 часа и пред сградата на общината в Плевен.

"Тук сме, за да изразим недоволството си от всички краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, които не са ефективни, правят се неразумни неща, вода няма и да има. Чакаме в Балкана да завали, за да имаме вода. Всичко друго просто е имитация на работа, просто сме отчаяни до безкрай“, каза Борислав Цветанов, протестиращ.

"Няма как да се откажем, да се дадем на държавата. Очакваме да се намери финансиране за цялата водопроводна мрежа, а не просто за металните тръби. Ние искаме проблемът да бъде решен един път завинаги, не само да чакаме обещания и за поредна година да сме излъгани", добави той.