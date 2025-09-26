Пазарът на продукти за устна хигиена надхвърля 100 млн. лева

Пазарът на продукти за устна хигиена в България продължава да отчита силен растеж през 2024 г., макар и с малко по-бавни темпове, отколкото през предходната година, сочат данните за продажбите на дребно на анализаторската компания Euromonitor International, предоставени на Mediapool.

Прогнозите са, че през 2025 г. пазарът на продукти за устна хигиена за първи път ще надхвърли 100 млн. лева, като основният дял се пада на пастите за зъби с очаквани продажби за над 75 млн. лева. Прогнозният среден разход на човек за паста за зъби се очаква да достигне 16 лева. Четките за зъби са другото голямо перо в грижата за устната хигиена, като продажбите през тази година се очаква да надхвърлят 13 млн. лева.

Средно българинът дава около 2 лева годишно за четки за зъби.

Ниските средни разходи за продукти за устна хигиена потвърждават данните от предходни проучвания, които показват, че около две трети от българите не си мият редовно зъбите.

Иначе анализът на Euromonitor International сочи, че потребителското търсене остава стабилно в категории като води за уста, избелващи продукти за зъби и електрически четки за зъби. По-младите потребители са по-склонни да следват тенденциите в социалните медии, където все по-често могат да се видят ярко бели усмивки. Това превръща по-белите зъби в цел за младите хора и стимулира търсенето на домашни избелващи процедури.

Пастата за зъби продължава да бъде най-голямата категория в грижата за устата, тъй като се ползва на ежедневна база, а и заради разширяването на продуктовата гама. Избелващите пасти, пастите за чувствителни зъби и тези за грижа към венците са най-бързо развиващите се продукти в категорията.

Избелващите продукти за зъби са с най-голям ръст в грижата за устата. По-младите българи, особено живеещите в големите градове, отдават голямо значение на ярките усмивки и това е увеличило търсенето на продукти за снежни зъби през последните години. Избелващите писалки и серуми за зъби набират популярност, докато избелващите ленти бавно губят популярност сред българските потребители.

Според компанията за анализ на данни Euromonitor International се очаква възходящият тренд на продуктите за устна хигиена да продължи през следващите пет години в резултат на нарастващата осведоменост на потребителите и пускането на нови продукти на пазара. Очаква се резервните глави за електрически четки за зъби да се превърнат в най-бързо развиващата се категория. С повишаването на доходите електрическите четки за зъби все повече ще се превръщат в предпочитан избор за българските потребители, особено сред поколението Z и милениалите, сочат анализите. Освен това се повишава и осведомеността на потребителите относно правилната устна хигиена и необходимостта от по-честа смяна на четките за зъбри и главите на електрическите четки.

Както в повечето категории за красота и лична хигиена, се очаква иновациите в устната хигиена да са насочени към намирането на устойчиви решения. Рециклираните и рециклируеми опаковки вече навлизат на пазара и се очаква да набират популярност през следващите години.