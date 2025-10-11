"Пазителите на Фенера" и умението да надушваш истината

"Ако нещо те човърка отвътре, никога не спираш да душиш, нали?". Особено когато любимото ти място изненадващо е опожарено, а твой близък е несправедливо набеден за случилото се.

Така обаче започва вълнуващата история на Оскар и неговата глутница от кучета – Руби, Клъч и мелезът Джандая. Една нощ сградата на "Фенера“ - паметник на културата, но и втори дом за четирите кучета - пламва и всичко се променя.

Въпреки че са само ученици, глутницата надушва, че има нещо гнило и посвещава времето и усилията си, за да разберат истината. И то трябва да я търсят в един дистопичен свят със социална рейтингова система, корупция и властови интриги, за които все още нищо не подозират.

На героите им предстои да разберат как "големците" като Гранитски придобиват власт и контрол в града, как подставени лица осъществяват нечии интереси в "Градския съвет" или други институции и фирми, как именно "Градският съвет", а не кметът взима важните решения за града.

Разбира се, четиримата приятели ще имат нужда от подкрепа от някое опитно „старо куче“. Тогава се появява разследващият журналист Нед Ноксвил. Това е само началото на историята на "Пазителите на Фенера".



Любимото място на глутницата "Фенера" изведнъж е опожарено, Илюстрация: Боян Йорданов

Една необикновена детска книга. Това е история за власт, корупция, несправедливост, приятелство, цената на истината и критичното мислене и, разбира се, смелостта да задаваш въпроси, "защото те плашат онези, които има какво да крият".

Книгата се опитва да направи достъпни за децата по един увлекателен и вълнуващ начин обществените проблеми, които за съжаление през последните години им се налага да чуват често – корупция, задкулисие, власт.

За да може всички тези важни теми да бъдат обсъждани и с най-малките, писателката на детски книги Радостина Николова решава да създаде поредицата „Пазителите на Фенера“.

"Живеем в доста динамична обстановка, където постоянно ни заливат всякакви негативни новини, ставаме свидетели на много корупционни схеми и практики и в един момент в главата ни започна да зрее идеята, че думата корупция, която всъщност е изключително сложна, става сериозна част от всекидневието ни. Важно е да можем да преведем на детския език тези проблеми, но и да се противопоставим на властващата тенденция, че България е корумпирана държава и такава ще си остане, защото не можем да променим нищо. Аз вярвам, че чрез децата бихме могли да повлияем положително на ситуацията и един ден това установено статукво да се промени. Затова решихме, че е много важно на нашия пазар да има детска книга, която да обяснява корупцията", разказва авторката на "Пазителите на Фенера" Радостина Николова пред Mediapool.



Радостина Николова е автор на 13 детски книги и съосновател на издателство "Мармот", Сн. Личен архив

Дълъг процес с мисия

Освен писателка и автор на 13 детски книги Радостина е и основател на издателство "Мармот" заедно с Николай Кънчовски. Двамата решават да потърсят такава детска книга, за да я издадат и на българския пазар. Когато обаче не откриват подобна, решението е едно – да бъде създадена.

Първоначално те искат да направят нехудожествена книга, подобна на енциклопедия, и кандидатстват по програма на Национален фонд култура. За голямо разочарование на Радостина обаче, идеята им не е одобрена. Това не я спира. Тя представя концепцията на фондация "Америка за България", която на драго сърце подпомага финансово проекта.

За Радостина и Николай било много важно темата за корупцията да бъде прецизно и изчерпателно разгледана и затова те се обръщат към журналистката Миролюба Бенатова, която става консултант на книгата.

"Познавам Миролюба, в миналото сме разговаряли по различни теми и за нас тя беше човек, който може да ни съдейства и да припознае идеята", разказва Радостина.

Тогава тримата решават, че книгата ще бъде роман, а не енциклопедия.

"Така много по-лесно децата могат да се припознаят в персонажите и съответно самата тема няма да бъде толкова дистанцирана от тях, а по-лесно може да предадем важните послания", пояснява писателката.

Към екипа е привлечен художникът и графити артист Боян Йорданов – Босилек, който също много харесва идеята.

"Тогава започнахме да работим по грубата структура, по света и героите. Това беше най- предизвикателната част - изграждането на този свят, защото той се променяше постоянно. За да бъде максимално пълнокръвен, трябваше да си представим всеки един от героите с неговите слабости и силни страни, с неговите интереси, вълнения и тревоги“, пояснява писателката.

Така и се ражда идеята за "Пазителите на Фенера". Това ще бъде поредица от поне четири книги, разказани през погледа на четирите кучета в глутницата – Оскар, Руди, Джандая и Клъч.



Глутницата работи усилено, за да разбере истината около пожара, Изображение: Боян Йорданов

Процесът по създаването на първата книга отнема на Радостина и екипа близо две години. През това време те дават възможност на всяка идея да отлежи, обсъждат концепции, променят първоначалните идеи. Последната половин година от процеса е посветен на написването на книгата и работата с редактора Борислава Спасова – Тълок. Самата идея за подобен проект обаче отдавна се е била оформила в съзнанието на Радостина.

"Идеята се роди бързо, но после отне много време, докато успеем да я оформим в книга. С партньора ми в издателството имаме активна гражданска позиция. Следим всичко, което се случва в страната ни, и една от мисиите ни като издатели е книгите, които издаваме, да подтикват децата да мислят критично и да формират гражданска позиция. Затова и в издателството разискваме много сериозни теми през детските книги. Те са важен инструмент, за да обяснят на децата сложни за тях теми“, разказва авторката на "Пазителите на Фенера".

Въпросите и корупцията

Историята на Оскар засяга много интересни концепции, но определено основният фокус пада върху корупцията, защото "тя има много лица".

"Корупцията има много лица. Цялото това овластяване, граничи с някаква безочливост. Ние виждаме какво се случва с кмета на Варна, как се извиват ръцете на кмета на София и все пак всичко има граници. В книгата показваме именно, че кметът е с ограничена власт в града, вижда се колко е важно за единия от лошите герои да има максимално много хора в „Градския съвет“, за да може да управлява. Това всъщност е един сценарий, който ние изживяваме и за мен е важно да го обясним на децата“, отбелязва Радостина.

Според нея децата трябва по някакъв прост начин да разберат, че когато има някаква обществена криза като тази с боклука в София, например, може би някой се опитва да изнудва или използва лостове за влияние.

Затова въпреки другите теми, които засяга в книгата, писателката иска темата за корупцията да изпъкне най-ясно.

"Тя има наистина различни проявления. И дори социалната система с „коксълите“ е свързана точно с овластяването и как се използва то за наказване, изнудване или стимулиране на ученици. Бащата на Оскар губи част от ранга и заплата си заради поведението на сина си. На друг ученик обещават, че ако слуша и не задава въпроси, може да влезе в художествена академия без изпит. За съжаление, тези идеи са почерпени до голяма степен от реалния живот. Опитала съм се да ги направя близки за децата, но вярвам, че те могат да ги съпоставят към неща, които чуват и виждат, да задават въпроси и да бъдат любопитни“, допълва авторката.



Изображение: Боян Йорданов

По думите ѝ голяма част от учителите днес насърчават децата да задават въпроси и да бъдат любопитни и често най-страшното нещо, което може да се случи, е те да не получат отговор.

"Ако детето е достатъчно търсещо, то ще намери начин да получи отговор на своя въпрос. Така вярвам аз. Заради това ми се иска и в семействата, когато децата наистина тръгнат да любопитстват и да задават въпроси по всякакви теми, които не звучат като за деца, да се опитваме да намерим начин да говорим с тях като родители. Това помага да ги направим по-информирани и отговорни като граждани с позиция. Според мен е късно да говорим с тях по тези теми, когато са 11. или 12. клас. Нужно е да се говори и по-рано. Има учители, които адмирират любопитството на децата и това е чудесно. Не бива да потушаваме стремежа на децата към това да знаят, защото той е основополагащ“, казва Радостина.

В книгата на помощ на глутницата в разплитането на множеството въпроси се появява разследващият журналист Нед Ноксвил от затворения преди време вестник „Гласът на града“, където журналисти са разкривали различни корупционни схеми в града.

Той всъщност е и кумир на основния герой в първата книга - Оскар. Ноксвил насърчава приятелите да търсят истината и ги насърчава. Той вероятно ще остане част от историята, защото е в пряк сблъсък с основния злодей – Гранитски, но може ролята му да намалее за сметка на нови герои, които да помагат на „Пазителите на Фенера“.

Още приключения

Поредицата ще продължи през очите на Руби, Джандая и Клъч, а Радостина възнамерява и в следващите книги да засегне важни обществени теми. Сред тях са езикът на омразата и социалното неравенство.

„Едно от нещата, които много дълго време ми правят впечатление и много ми се иска да дискутирам отново през книга, е езикът на омразата, който за съжаление ни бомбардира отвсякъде. От начина, по който си общуват политиците, до коментарите в социалните мрежи. На никого не му се спестява това говорене, защото идва от най-високите етажи на властта. Езикът на омразата започва да се превръща в естествен начин, по който хората разговарят помежду си. Това определено ще е тема в следващите книги“, разказва авторката.

Темата за социалното неравенство ще бъде засегната чрез образа на Джандая, която, за разлика от породистите кучета, е мелез. Други теми, които вълнуват Радостина и нейния партньор в „Мармот“ Николай, са киберсигурността и безопасността на децата в интернет. Затова и това ще бъдат част от темите, които поредицата ще засегне.

"Искам тази книги и цялата поредица да вдъхновят децата, да ги провокират и да им дадат кураж, че това, че живеем в тревожни времена, не трябва да създава чувство на безнадежност. Можем да противодействаме на злоупотребите стига да искаме. Не е нужно да се примиряваме. Всеки би могъл сам или с помощта на приятели да се противопоставя и отстоява позицията си, когато нещо не е наред. И за да не стигнем до антиутопичен свят, е добре да започнем да се борим сега“, казва писателката.