ПБ готви цялостен "ремонт" на Закона за хазарта, ПП и ДБ пак искат забрана на рекламата

"Продължаваме промяната" и "Демократична България" отново са внесли предложенията си за пълна забрана на рекламата на хазарт, докато управляващите от "Прогресивна България" готвят цялостен "ремонт" на Закона за хазарта и се очаква всеки момент да обявят промените.

Опозиционните ПП и ДБ са внесли два отделни законопроекта. Междувременно, в социалните мрежи се организира протест срещу рекламата на хазарт, обявен за 25 септември от 18:30 ч. пред старата сграда на парламента на пл. "Народно събрание".

ДБ и ПП смятат, че предишните поправки в Закона за хазарта от май 2024 г., които целяха да забранят рекламата в медиите, не са дали достатъчно ефективен резултат. Затова сега те настояват за пълна забрана както в радиото, телевизията и печата, така също и в онлайн пространството, както и външната реклама на хазарт.

"Хазартът се е превърнал в епидемия. Приетите през 2024 г. промени въведоха сериозни ограничения, но те се заобикалят, не се спазват. Държавата бездейства по тяхното прилагане. Затова днес внасяме промени, с които да затворим всички вратички и да забраним рекламата на хазарт навсякъде и по всички начини", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов и допълни, че българските градове са превзети от реклами на хазарт, а по време на световното първенство по футбол дори видяхме безкрайни телевизионни реклами, излъчване по БНТ.

"В момента НАП не се справят. Предложили сме и мерки за проактивен автоматизиран мониторинг на онлайн рекламите, повече задължения за социалните мрежи и търсачките, за да повече контрол и върху незаконния хазарт", заяви Божанов.

Предложените от ДБ промени въвеждат пълна забрана на външната реклама на хазартни игри - както на билборд рекламата, така и на знамена, които могат да бъдат видени по основни пътни артерии в много български градове, и които участват (негативно) във формирането на облика на градовете.

Предлагат се и мерки за санкциониране на опитите за заобикаляне на законовите изисквания и ограничения. Например почти невидим надпис за рисковете от хазарта, или създаване на новинарски сайтове и визуалното им представяне по заблуждаващ начин, така че на практика да се рекламира хазартния бранд.

Предлага се и прецизиране на текстовете за забраната на онлайн рекламата, като се създава правомощие на изпълнителния директор на НАП да преустановява временно достъпа до онлайн рекламни мрежи, които системно не прекратяват разпространението на онлайн реклами на хазарт.

Забранява се и използването на кеш-терминали за зареждане на сметки за онлайн преди установяване на самоличността на потребителите. Забранява се и залагане чрез криптоактиви (криптовалути) чрез въвеждане на забрана на операторите на услуги за криптоактиви, аналогична на забраната за доставчици на платежни услуги.

Предвиждат се и мерки за ограничаване на незаконния хазарт: забрана за много големите онлайн търсачки да показват резултати на хазартни оператори, които нямат действащ лиценз. Предвижда се и НАП да извършва постоянен мониторинг за незаконна реклама.

Групата на "Продължаваме промяната" също е внесла детайлни текстове за пълна забрана за рекламата на хазарт,

"С настоящия законопроект се предлага коригиране на дефицити в Закон за хазарта, които позволяват населените места в България да бъдат превзети от реклама на хазарт и пунктове за залози", пише в мотивите на Асен Василев, Венко Сабрутев и други народни представители.

Забранява се рекламата на хазарт и пунктове за залози на територията на

населените места, а също така и по телевизията и радиото (включително продуктово позициониране в тях), в интернет, социални мрежи, държавната и общинската инфраструктура и др.

Предлага се и прецизиране на текстовете за забраната на онлайн рекламата,

като се създава правомощие на изпълнителния директор на НАП да преустановява

временно достъпа до онлайн рекламни мрежи, които системно не прекратяват

разпространението на онлайн реклами на хазарт.

ПП предлага още деца до 18-годишна възраст да не се допускат до букмейкърските пунктове за залози, тъй като в момента забраната важи за игралните зали и казина, но не и за т. нар. спортни барове.