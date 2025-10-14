Пеевски готов да влезе официално в управлението

Санкционираният по глобалния закон "Магнитски" лидер на "ДПС-Ново начало" заяви, че е готов да влезе официално в управлението на страната.
Това стана с позиция, изпратена до медиите малко след гневната тирада на председателя на мандатоносителите от ГЕРБ Бойко Борисов, в която той поиска преформатиране на управлението и публично заговори за включване на "ДПС- Ново начало" в управляващата коалиция.
"Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност", се казва в позицията на Пеевски.
Лидерът на "Ново начало" посочва, че "много внимателно" се е запознал с позицията на Борисов и споделя "неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България".
"Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори - напротив и ние го доказахме. А защото ДПС-НОВО НАЧАЛО е на висотата на отговорността към хората, към държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт", пише Пеевски, цитиран от пресцентъра си.
Той изразява готовност "още тези дни" да излъчи преговорен екип и очаква "покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори".
"Защото още веднъж подчертавам, за нас най-важни са хората, най-важна е България. И ще поемем тази отговорност, защото сме на прага на влизането ни в Еврозоната, на прага на приемането на първия бюджет в евро, който трябва да отговори на всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите", пише още в позицията.
В нея той не пропуска да атакува критикуващите влиянието му в лицето на президента Румен Радев и опозиционната формация ПП-ДБ: "Няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ППДБ, които са готови да пожертват всичко - и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции".
Пеевски очевидно приема и искането на Борисов за смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова от БСП, но прави "реверанс" към лидера на ГЕРБ, който обяви, че е редно постът да е за партията му, макар че му било "все тая".
"А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание на Република България", пише Пеевски.
До повдигнатия от Борисов въпрос за "преформатиране на управлението" се стигна след изборите за общински съветници в Пазарджик. На тях "ДПС-Ново начало" стана първа политическа сила, а втори останаха от ПП-ДБ, от които е излъчен кметът на града Петър Куленски и която е в опозиция на национално ниво. Мандатоносителите на управлението от ГЕРБ се сринаха до шесто място на местния вот.
"Пеевски изкупи гласовете, които преди се разпределяха между други купувачи. И по този начин унижи и ГЕРБ, която е шеста в областния град. Така Пеевски каза на ГЕРБ: "Вашите гласове зависят от мен. Ако не ви ги дам, оставате по капли". Първата политическа сила в страната е 6-а в областен град", написа по повод резултатите съпредседателят на участващата в "Демократична България" партия "Да, България" Божидар Божанов.
Любопитно е, че водач на листата на "Ново начало" в Пазарджик е Десислава Тодорова, която беше депутат от ГЕРБ в 44-ото и 45-ото Народно събрание. За вота през юни 2021 година тя първоначално беше сред кандидатите за народни представители, но се отказа от участие и е била сменена от друг кандидат.
"Тя беше депутат при нас. Е, тя е водач на "Новото начало". Тези, които ние ги пъдиме, отиват там (при Новото начало - бел.ред.). Коректно, честно, нали така?", каза по този повод Борисов във вторник.
Ами нормално е за боклучава нация най-големия боклук да я управлява. Толкова голям боклук, че за него знаят през океана чак на другия край на света.
Да влиза и тази политическа скука да премине в магнитен резонанс !.
Естествено, че е готов да влезе.ДПС са сто пъти по-кадърни от смотаните комуняги и чалгари, които нямат работа в кабинета.Само ГЕРБ и ДПС - без паразити.Брилянтен ход на Шиши, който официално поема управлението на държавата.Защо му са избори - сега получава цялата власт.А прасето мунчо само ще грухти в кочината си, скрито зад имунитета.
ББ преди време пак искаше ДП да влезе официално в управлението, тогава ППДБ отказаха и ББ развали сглобката но изкара ППДБ виновни. Да видим сега кой ще му е виновен.
То сякаш сега не е в управлението.