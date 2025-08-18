Пеевски иска да лиши президентската институция от услуги на НСО

ДПС-Ново начало се закани да инициира поправка в Закона за НСО, с която да лиши администрацията на президента от услугите на службата.

Лидерът на формацията Делян Пеевски от години ползва услугите на НСО, но след лек скандал на тема “охрана“ с държавния глава Румен Радев, сега партията му се заема с "реформа" на службата.

Тя обаче се отнася само до "администрацията на президента", като няма предложение да бъде отнето правото на държавна охрана за държавния глава.

НСО от години действа без каквато и да е прозрачност и редовно се забърква в скандали, но опитите за качествена промяна не стигат далеч.

Службата остана под шапката на президента, който назначава със свой указ шефа ѝ и традиционно има силно влияние в нея.

Въпреки това преди два дни той поиска публично информация "защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията".

ДПС-Ново начало отнема транспорта на хората на Радев

В понеделник бившият вътрешен министър и сегашен депутат Калин Стоянов обяви, че ДПС-Ново начало внася проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана.

"След като всички станахме свидетели на необичайно раздутия президентски кортеж, с който на 10.08.2025 г. беше парализирана цяла Варна, въпросите около НСО и най-вече около лицата, които ползват услугите ѝ, стават все по-многобройни", посочва Стоянов.

Според бившия министър по този повод с него са се свързали "множество граждани, включително и действащи служители на НСО, възмутени от факта, че голяма част от администрацията на президента се вози в автомобили на службата, управлявани от нейни шофьори".

Калин Стоянов пише, че направил проверка в закона на НСО, "за да проверя на какво правно основание служители от президентската администрация използват подобен специализиран транспорт".

Той цитира закона, като посочва, че "НСО осигурява транспортно дейността на администрацията на президента на Републиката".

Радев превърнал НСО в такси

Депутатът е възмутен, че "на базата на това едно изречение в закона, цялата администрация на президента получава право да използва автомобилите на НСО и шофьорите на службата".

Според него Радев е "превърнал НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания за собствената си администрация".

"По тази причина днес ДПС-Ново начало внасят "проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана, с който предлагаме отпадането на тази точка, позволяваща безконтролна злоупотреба с част от държавната власт", посочи Калин Стоянов.

Как се стигна до тук?

В събота Радев повдигна въпроса защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията.

Той не посочи конкретно име, но явно в ДПС – Ново начало са се почувствали засегнати.

Oхраната на Пеевски от месеци привлича вниманието на данъкоплатците.

Кого охранява НСО?

НСО традиционно отказва въпроси, свързани с лицата, които охранява.

Специална комисия решава да осигури охрана на НСО и на други лица при заплаха за сигурността им.