Пеевски – милионер под наем, Трифонов – милионер с нова кола

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е милионер, но живее под наем. А лидерът на ИТН Слави Трифонов е милионер, който миналата година си е купил нов "Мерцедес-Майбах". Това става от имуществените декларации, подадени пред антикоруоционната комисия.
Пеевски е посочил, че има да взема над 19 млн. лв. от дивидент. Отделно от това е декларирал три банкови сметки. В тях има 864 693 лв., 18171 евро и 105 882 долара. Като налични парични средства той е посочил 568 684 лв. и 97 хил. евро.
Като ползвано чуждо недвижимо имущество депутата е посочил пет къщи в София и един апартамент. За всичките има сключен договор за наем.
Друг милионер сред политическите лидери е този на ИТН Слави Трифонов. В неговата декларация е посочено, че през миналата година си е купил "Мерцедес" и "Рейндж Роувър" Освен това бившият шоумен е обявил две банкови сметки с 4 328 287 лв. и 2 616 567 евро. В предишни години той отказваше да декларира имуществото си. След това обаче обяви, че е сгрешил.
Неговият съпартиец и шеф на парламентарната му група Тошко Йорданов също е декларирал солидни средства. Той е посочил, че има над 800 хил. лв. в 17 банкови сметки.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е посочил, че разполага с 392 691 лв. Като произход на средствата е декларирал, че са от заплати.
Министър-председателят Росен Желязков пък е посочил две банкови сметки – 140 хил. лв. в едната и малко над 49 хил. лв. Като произход са посочени заплати.
Лидерът на ПП Асен Василев е декларирал, че разполага с 60 хил. лв. Освен това обаче има да взема и над 73 хил. лв. по договор за заем, който е дал на фирма.
