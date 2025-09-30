Пеевски пак настоява за парламентарна комисия "Сорос"

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски обяви във "Фейсбук", че партията му отново внася искане за създаване на временна парламентарна комисия "Сорос", която да установи "факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на България".

Въпросната комисия беше сред основните теми за Пеевски и в началото на годината, когато той се закани да "приключи соросите". През февруари пленарната зала отхвърли искането за създаване на комисия "Сорос". През февруари от ГЕРБ се обявиха против създаването ѝ като по думите на Борисов "такива комисии нищо няма да произведат".

Сега в позицията си Пеевски казва, че е време за "решителна битка за държавата" и "фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен". "Призовавам демократичните партии - не се страхувайте от лъжите на самозванците", пише той.

Пеевски обвинява "прокситата на Джордж Сорос и регионалният му наместник Иво Прокопиев от ПП-ДБ", че са отправили "доноси и клевети", с които се опитали да "лишат България от 6 млрд европейски ресурс по ПВУ". От думите му не се разбира какви според него са въпросните "доноси и клевети".

Миналата седмица групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент, от която е част и "Продължавам промяната", призова Европейската комисия да да спре плащания към България заради продължаващия арест Благомир Коцев. Тогава председателката на либералната група "Обнови Европа" Валери Айе определи варненския кмет като "политически затворник".

Пеевски твърди, че "вече близо 30 години дезинформацията и цензурата" се налагала от "вплетените в мрежата на Сорос и неговите български олигарси, медии и медийни организации".

Делян Пеевски, който раздава нареждания на премиера Росен Желязков и на Столичния общински съвет и сам признава, че говори с всички министри "за каквото иска", обвинява "мрежа от организации", че "упражняваха и продължават да се опитват да упражняват нерегламентирано въздействие както върху демократични процеси, като изборите, решенията на МС и НС, така и върху цялостната държавна политика в различни сектори", както и че "въздействат върху решенията на съда".

След това той обявява, че партията му внася отново в Народното събрание проект за създаването на временна комисия за "установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт".

Пеевски призовава всички "демократично мислещи и милеещи за свободна и европейска България" да подкрепят създаването на тази комисия.

"България трябва да бъде освободена от мъртвата хватка на Сорос и соросоидите. Заради децата ни, заради бъдещето им! За да имаме държава с главно "Д" и хората да бъдат спокойни, че най-хубавото предстои", пише още той.