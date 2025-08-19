Пеевски пак се активизира, иска спешни мерки срещу водната криза

За втора поредна сутрин лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски излиза със сутрешни призиви. Сега той поиска спешни мерки срещу безводието.
"Ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата. Защото ако днес засегнати от водната криза са най-малко половин милион българи, потърпевши от неразрешаването на проблема с водите, ако продължи протакането, отлагането и прехвърлянето на проблема от едни на други като горещ картоф, утре застрашени ще бъдат всички", пише в позиция на Пеевски, изпратена в същия час, в който преди ден беше разпространено и прессъобщението му с искане институциите да "затегнат контрола и санкциите за бързите кредити".
Сега санкционираният по глобалния закон "Магнитски" настоява председателят на Народното събрание Наталия Киселова да свика незабавно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите, за изработване и приемане на решение от парламента за "незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите" на страната.
"Разрешаването на проблема с водите представлява едно от най-големите предизвикателства и е необходимо прилагането на решително ново начало, за да е успешно и благополучно за хората Равносметката сочи, че днес най-ценният ресурс - водите се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредители, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода", пише в съобщението на Пеевски.
Според него спешните действия, които трябва да се предприемат са сондажи, проби за годност, нови водоизточници, почистване на водоизточници и довеждащи водопроводи до населените места, както и подмяна, ремонт и изграждане на цялата ВИК-мрежа и системите за напояване на земеделските земи и индустриални нужди.
"Но тъй като няма централизирана, работеща система за управление на водите в България е необходимо създаването на национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси. Чрез подобна структура може да се гарантира и финансовото обезпечаване на всички проекти чрез републикански бюджет, европейско финансиране и привличане на капитал от ББР", добавя той.
Жълто-кафявата шарлатанска mediapool пак се заяжда с Прасето Магнитски. Прокопи ще ви купи бонбонки. ;)
И какво ще направи свинята бе :/ Десетилетя не е мислено,сега свинията ще го оправи с магическа пръчка :/ На всичките където управляваха 35 трябва да им се търси сметка,ще трябват години да се оправиим :/
Да се качвай на водоноска и да тръгва! А къде потънала 500млн за ремонт на язовири не пита свинята нагла
Язовирът над село Слокощица можеше да е спасението на водната криза в Кюстендил … ако прасетата не бяха откраднали парите https://www.facebook.com/rodopacapital/videos/751896067802698/
Господин Магнитски го играе "Спасител на нацията". Проблемите на водоснабдяването изискват постоянна поддръжка и инвестиране в нови водопроводи. Това не става "от днес за утре". През последните 15 години, както и днес, управлението е в партията на Буци. Гуци да търси отговорност от него.
тази свиня!