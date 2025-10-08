Пеевски поема на ръчно управление продажбата на "Лукойл" чрез ДАНС

Делян Добрев от ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" са внесли спешно законопорект, предвиждащ ДАНС да има последната дума за продажбата на "Лукойл Нефтохим Бургас". Преди това управляващото мнозинство отне правомощията на президента по отношение на ДАНС, след като Румен Радев отказа да назначи начело на контраразузнавателнатна агенция Деньо Денев, считан за фаворит на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Управляващите от ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" искат ДАНС да се произнася със задължително становище за всякакви сделки, свързани с продажбата на "Лукойл Нефтохим" и другите компании от групата на руския петролен концерн у нас. Депутати от четирите партии са се подписали под нови промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които скоростно бяха приети на първо четене от две комисии в парламента в сряда - енергийната и икономическата. Миналата година законът въведе у нас механизъм за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, свързани със сигурността или обществения ред, но до този момент не се предвиждаше ДАНС да има решаващ глас в сделките.

Действащият скрининг предвижда пряка инвестиция от чуждестранен инвеститор да се извършва само след издаване на разрешение от Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, ако вложението отговаря на определени критерии. Въпросният съвет се ръководи от вицепремиер и в него влизат представители на множество министерства и комисии, включително на ДАНС и ДАР. Решенията обаче се взимат колективно.

И към момента ДАНС или Държавна агенция "Разузнаване" могат да поискат дадена чуждестранна инвестиция да мине на скрининг, независимо дали отговаря на критериите в закона, ако има данни, че тя може да окаже въздействие върху сигурността и обществения ред. Двете агенции обаче нямат решаващ глас.

Според промените, внесени от Делян Добрев и група депутати, разпоредителните сделки, свързани с дялове или акции от капитала на "Лукойл Нефтохим", "Лукойл България" и останалите дружества от групата, подлежат на предварително становище и проучване от ДАНС. Същото важи и за сделките по прехвърляне на недвижимото и движимото имущество на компаниите, включително на съоръженията за преработка на нефта.

Текстовете предвиждат въпросните операции да могат да се извършват само "след решение на Министерски съвет при наличието на положително становище от Държавна агенция "Национална сигурност".

Обявената още в края на 2023 г. предстояща продажба на българските активи на "Лукойл" в последните месеци беше в застой. До идеята за смяна на собствеността се стигна заради налагането на европейската забрана за внос на руски петрол, който до онзи момент бе основната суровина за рафинерията. Стигна се и до шортлист с кандидати, с които се водеха преговори за подобряване на офертите, но в последно време нямаше информация за напредък в процедурата. На всичкото отгоре "Лукойл Нефтохим" обяви огромна загуба от дейността си през 2024 г. - 213 млн. лв., която оправда най-вече със забранените доставки на руски петрол.

ПП-ДБ: Пеевски иска да сложи ръка върху сделката за "Лукойл"

От "Продължаваме промяната- Демократична България" обвързаха внесените скоростно законови промени със статия в "Уолстрийт Джърнъл" за разговор между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши, който според бившия премиер бил просто среща с "дете на приятел".

"Снощи в 18:30 часа, след като е затворило деловодството на парламента, е внесен законопроект от Делян Добрев и "Ново начало" заедно, явно Делян Добрев е минал към "Новото начало", който законопроект заобикаля механизма за скрининг на ивестициите и казва, че Пеевски трябва да одобрява продажната на "Лукойл" през председателя на ДАНС. Това е абсолютно скандален кризисен пиар, който се опитват да направят в момента, свързан точно с тази статия", каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Разбрахме, че "Лукойл" най-после е намерил купувач на рафинерията не през официално съобщение на "Лукойл", а през вкарана извънредна поправка", каза съпредседателят на участващата в "Демоктатична България" партия "Да, България" Ивайло Мирчев.

Според него предложението на "Ново начало" одобрението на покупката да минава през ДАНС не е "защото са много загрижени за "Лукойл" или държат много на националния интерес", а защото "Пеевски го няма в сделката". "Тъй като главното "Д" го няма в сделката и контролира ДАНС, се вкарва тази промяна, за да може с негово разрешение да се сключи тази сделка. Без негово разрешение тази сделка не може да бъде сключена".

Мирчев подчерта, че не е нормално в такъв спешен порядък да се приемат подобни законодателни промени: "Явно това е връзката със статията в "Уолстрийт Джърнъл", тъй като там също става дума за продажбата на "Лукойл". Очакваме Бойко Борисов там да иска и да напише опровержение на "Уолстрийт Джърнъл", тъй като и по неговите думи е ставало дума за частна среща и тя не е имала междудържавен характер. Ако не го направи това опровержение там, ни очакват много големи проблеми по три линии. Едната е с ЕК, тъй като става дума за преминаване в чужди ръце на обекти от стратегическата инфраструктура. Става дума за българското законодателство, тъй като български политик води преговори за изваждане на друг политик от "Магнитски", давайки като отпуп наши национални обекти. И най-важното – огромни проблеми с американската държава, тъй като е невъзможно български политик да води преговори за санкционния режим "Магнитски", без това да става по официален път".

Преди два дни в интервю пред дувара на къщата му в Банкя, дадено за Николай Бареков, Бойко Борисов призна, че "промотирал" пред Тръмп-младши продажба на българския участък от "Турски поток" и е говорил за санкциите по "Магнитски" на бившия си финансов министър Владислав Горанов, но категорично отрече да е обсъждал санкциите по "Магнитски" на Делян Пеевски и продажбата на активите в България на руската "Лукойл".