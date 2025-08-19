Във вторник сутринта лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски настоя за спешни мерки срещу безводието, включително свикване на извънредно заседание на парламентарната комисия по околна среда. Само няколко часа по-късно заседанието вече беше насрочено.
"Ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата. Защото, ако днес засегнати от водната криза са най-малко половин милион българи, потърпевши от неразрешаването на проблема с водите, ако продължи протакането, отлагането и прехвърлянето на проблема от едни на други като горещ картоф, утре застрашени ще бъдат всички", пише в позиция на Пеевски, изпратена в същия час, в който преди ден беше разпространено и прессъобщението му с искане институциите да "затегнат контрола и санкциите за бързите кредити".
С днешния си сутрешен призив санкционираният по глобалния закон "Магнитски" настоя председателката на Народното събрание Наталия Киселова да свика извънредно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите за изработване и приемане на проект на решение за "незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите" на страната. Малко по-късно искането му беше изпълнено - заседание на комисията е насрочено за 21 август, а първа точка в дневния ред е "обсъждане и изготвяне на проект на решение на Народното събрание за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза".
"Див популизъм от страна на Пеевски и бързо обслужване само в рамките на часове от страна на Киселова. Народното събрание не може да направи сондажи, нито да оправи водопреносната система, но пък Пеевски пак демонстрира кой "поръчва музиката" в парламента. Сега да се откаже от магазините за хората и тези средства да отиват за водоснабдяване на райони с воден режим", написа по повод спешно свиканото заседание депутатът от ДБ Стела Николова във Фейсбук.
Какво иска Пеевски
"Разрешаването на проблема с водите представлява едно от най-големите предизвикателства и е необходимо прилагането на решително ново начало, за да е успешно и благополучно за хората. Равносметката сочи, че днес най-ценният ресурс - водите се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредители, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода", пише в съобщението на Пеевски.
Според него спешните действия, които трябва да се предприемат са сондажи, проби за годност, нови водоизточници, почистване на водоизточници и довеждащи водопроводи до населените места, както и подмяна, ремонт и изграждане на цялата ВИК-мрежа и системите за напояване на земеделските земи и индустриални нужди.
"Но тъй като няма централизирана, работеща система за управление на водите в България е необходимо създаването на национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси. Чрез подобна структура може да се гарантира и финансовото обезпечаване на всички проекти чрез републикански бюджет, европейско финансиране и привличане на капитал от ББР", добавя той.
"What 6i6i wants, 6i6i gets" - Н. Киселова, председател на Парламена на Република България и рекламно лице на Winbet.
Пеевски е много по-съвестен и отговорен от шарлатаните и дебилите
Но няма значение, то безводието си е безводие, какво да е? Форумните дейци, и корумпетата си имат вода и им е все тая за плевенчани / Те не могат да изразят гражданска позиция и засвидетелстват загриженсот и солидарност със сънародницте си, защото мислят за себе си и за собственото си съществувание/ Пеевски е по загрижен от тях и иска да реши проблема с т.нар. водната криза и вече задейства парламента/
те хората нямат вода за пиене, нямат и за къпане, за миене / Много лошо е, но ще оцелеят/ За съжаление този използва бедата на хората/ Нищо не може да се направи, проблема в Плевен е поне от три години/ то и не е ясно в какво се състои проблема/ национален борд по водите/ бахти изрудщината/ Нещо ми напомня за българския филм Кит/
Жълто-кафявата шарлатанска mediapool пак се заяжда с Прасето Магнитски. Прокопи ще ви купи бонбонки. ;)
И какво ще направи свинята бе :/ Десетилетя не е мислено,сега свинията ще го оправи с магическа пръчка :/ На всичките където управляваха 35 трябва да им се търси сметка,ще трябват години да се оправиим :/
Да се качвай на водоноска и да тръгва! А къде потънала 500млн за ремонт на язовири не пита свинята нагла
Язовирът над село Слокощица можеше да е спасението на водната криза в Кюстендил … ако прасетата не бяха откраднали парите https://www.facebook.com/rodopacapital/videos/751896067802698/
Господин Магнитски го играе "Спасител на нацията". Проблемите на водоснабдяването изискват постоянна поддръжка и инвестиране в нови водопроводи. Това не става "от днес за утре". През последните 15 години, както и днес, управлението е в партията на Буци. Гуци да търси отговорност от него.
тази свиня!