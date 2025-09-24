Пеевски поиска СОС да спре Терзиев за по-скъп паркинг в София

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски отново нападна кмета на София Васил Терзиев. Този път поводът е предложението за поскъпване на платеното паркиране и драстично разширяване на синята и зелената зона в града. Реформата на Терзиев и общински съветници от "Продължаваме промяната-Демократична България" обаче би станала факт само след одобрение от Столичния общински съвет, доминиран от т. нар. "икономическо мнозинство", формирано около ГЕРБ и БСП.

Часове след като от общината обявиха идеите за поскъпване на паркирането и разширяване на платените зони, Делян Пеевски призова общинския съвет "да възпре кмета Терзиев" и да спре неговите и на ПП-ДБ "безобразия" в София.

ДПС няма официално представителство в Столичния общински съвет. Въпреки това ден по-рано двама общинари от ГЕРБ защитиха поведението на Пеевски при блокадата на парламента миналата седмица. Тогава при акция на депутати от "Продължаваме промяната" беше ограничен достъпът до вътрешния паркинг на Народното събрание, където обикновено паркира колата на лидера на "ДПС-Ново начало".

"Решението на кмета Васил Терзиев за драстично поскъпване на цената на паркирането в столицата е скандално и безобразно. Вместо да бъдат положени усилия в София, като една достойна европейска столица да има модерни условия за паркиране и адекватна инфраструктура, която да облекчава собствениците на моторни превозни средства и трафика, Терзиев и компания единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората", твърди Пеевски.

В позицията си лидерът на "Новото начало" направи паралел с друга тема, която преди ден също доведе до размяна на остри реплики между него и Терзиев:

"След като само преди дни покрай кризата с парното и топлата вода на "Дружба 2" чрез директора си на "Топлофикация София" те заговориха за увеличение на цената на парното за София с 30%, сега предлагат цените за паркиране в "Синя зона" да станат 4 лв за час, а в "Зелена зона" - 2 лв".

В изявлението си Пеевски подчертава, че "хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за некадърността на кмета и лъжите на ПП-ДБ".

"Този кмет и неговият екип, издигнати от ПП-ДБ и "Спаси София", вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват серия от корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива", се казва още в изявлението, което завършва с призив Столичният общински съвет да "възпре Терзиев и да защити хората".

"Съвети от Пеевски за паркирането не приемаме"

Първата реакция след изявлението на Пеевски дойде от "Спаси София" с публикация в социалната мрежа Инстаграм, която по-късно бе препубликувана и във Фейсбук профила на Борис Бонев.

В нея от "Спаси София" твърдят, че "реформата на паркирането в София е неотложна, ако искаме да облекчим трафика и паркирането в града".

"Съвети за паркиране от Пеевски, който никога не е пускал СМС, не харчи една собствена стотинка за гориво и се вози в държавна кола на НСО - не приемаме! Като се качи в стария си Опел, може да се изказва за цената на зоните", се казва в публикацията.

"София няма да бъде град на държавата с главно "Д"

Кметът на София също се включи в дискусията по темата от своя профил в социалните мрежи, откъдето уточни:

"Тези предложения не са на една или друга партия – те са предложения за града, на база на данни от града. Те са резултат от дългата работа на много общински съветници от различни групи, както и от идеите, които успяхме да съберем от гражданите на София. Надявам се тези идеи да получат нужната подкрепа в Общинския съвет, защото работата за София е наша обща отговорност".

В публикацията си Терзиев обръща внимание, че предложенията за измененията в наредбата за паркирането в столицата са съставени на основата на мнението на гражданите, изразено в анкета на общината.

"Паркирането може да бъде по-справедливо, удобно и предвидимо. А средствата, които даваме, да се връщат обратно при нас – в нашите квартали, в по-добра и уредена градска среда", смята кеметът.

"И докато хора без политическо представителство в столицата се опитват да рушат, аз ще продължа усилията да градим заедно. Политиката е действие, не говорене и евтин популизъм. София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно "Д", завършва Терзиев.

Владислав Панев смени "София" с "Кърджали"

Бившият депутат и основател на Клуб "Ускорение" Владислав Панев пък излезе с огледални искания на тези на Пеевски, но за Кърджали. Той използва същите думи, но смени "София" с "Кърджали", където кмет е Ерол Мюмюн от "Ново начало" и бе прието цените за паркиране в "Синя зона" да се увеличат от 1 лев на 1.95583 лв. / 1 евро.

Ето какво гласи призивът за Кърджали:

"Призовавам кърджалийският общински съвет да възпре кмета Мюмюн! Недопустимо е да бърка все по-дълбоко в джоба на хората!

Призовавам общинските съветници от КОС да спрат безумията на кмета Мюмюн и безобразията на ДПС Ново начало в Кърджали!

Решението на кмета Ерол Мюмюн за драстично поскъпване на цената на паркирането в областният град е скандално и безобразно. Вместо да бъдат положени усилия в Кърджали, като един достоен европейски областен център да има модерни условия за паркиране и адекватна инфраструктура, която да облекчава собствениците на моторни превозни средства и трафика, Мюмюн и компания единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората.

След като в началото на годината цената на водата в Кърджали скочи до безумните 4.56 лева за кубичен метър, от 1 септември цените за паркиране в “Синя зона” поскъпнаха двойно до 2 лева.

Хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за некадърността на кмета и лъжите на ДПС Ново начало.

Този кмет и неговия екип, издигнати от ДПС Ново начало вече две години безобразничат срещу хората в Кърджали, предизвикват серия от корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден Кърджали става все по-неуютен, все по-мръсен и все по-неприветлив.

Но хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова Кърджалийският общински съвет е този орган, който може и трябва да възпре Мюмюн и да ги защити, за което ги призовавам".