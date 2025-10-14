Пеевски пожела да влезе официално в управлението. Сега

Санкционираният по глобалния закон "Магнитски" лидер на "ДПС-Ново начало" заяви, че е готов да влезе официално в управлението на страната.

Това стана с позиция, изпратена до медиите малко след гневната тирада на председателя на мандатоносителите от ГЕРБ Бойко Борисов, в която той поиска преформатиране на управлението и публично заговори за включване на "ДПС- Ново начало" в управляващата коалиция.

"Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност", заявява Пеевски.

Към момента той е гарант на сегашното правителство, тъй като му осигурява мнозинството, но освен това командва и целия кабинет, и всеки министър с обяснението, че е единствената политическа сила, която се грижи за хората.

Преломен момент

Лидерът на "Ново начало" посочва, че "много внимателно" се е запознал с позицията на Борисов и споделя "неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България".

"Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори - напротив и ние го доказахме. А защото ДПС-НОВО НАЧАЛО е на висотата на отговорността към хората, към държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт", пише Пеевски, цитиран от пресцентъра си.

Очаквам покана от премиера

Той изразява готовност "още тези дни" да излъчи преговорен екип и очаква "покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори".

"Защото още веднъж подчертавам, за нас най-важни са хората, най-важна е България. И ще поемем тази отговорност, защото сме на прага на влизането ни в Еврозоната, на прага на приемането на първия бюджет в евро, който трябва да отговори на всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите", пише още в позицията.

В нея той не пропуска да атакува критикуващите влиянието му в лицето на президента Румен Радев и опозиционната формация ПП-ДБ: "Няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ППДБ, които са готови да пожертват всичко - и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции".

Киселова няма да е председател на парламента

Пеевски очевидно приема и искането на Борисов за смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова от БСП, но прави "реверанс" към лидера на ГЕРБ, който обяви, че е редно постът да е за партията му, макар че му било "все тая".

"А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание на Република България", пише Пеевски.

Изборите в Пазарджик и преформатирането на централната власт

Той практически вкара в капан лидера на ГЕРБ, който, според негови съпартийци, едва ли е очаквал гневния му изблик да приключи с чак такова преформатиране на властта, че Пеевски да влезе в нея през парадния вход.

До повдигнатия от Борисов въпрос за "преформатиране на управлението" се стигна след изборите за общински съветници в Пазарджик. На фона на явни мошеничества и нарушения, победител във вота, при това с голяма преднина, стана "ДПС-Ново начало". Втора остана коалиция ПП-ДБ, от която е излъчен кметът на града Петър Куленски и която е в опозиция на национално ниво. Мандатоносителите на управлението от ГЕРБ изпаднаха до шестото място.

"Пеевски изкупи гласовете, които преди се разпределяха между други купувачи. И по този начин унизи и ГЕРБ, която е шеста в областния град. Така Пеевски каза на ГЕРБ: "Вашите гласове зависят от мен. Ако не ви ги дам, оставате по капли". Първата политическа сила в страната е 6-а в областен град", написа по повод резултатите съпредседателят на участващата в "Демократична България" партия "Да, България" Божидар Божанов.

Любопитно е, че водач на листата на "Ново начало" в Пазарджик е Десислава Тодорова, която беше депутат от ГЕРБ в 44-ото и 45-ото Народно събрание. За вота през юни 2021 година тя първоначално беше сред кандидатите за народни представители, но се отказа от участие и бе сменена от друг кандидат.

"Тя беше депутат при нас. Е, тя е водач на "Новото начало". Тези, които ние ги пъдиме, отиват там (при Новото начало - бел.ред.). Коректно, честно, нали така?", каза по този повод Борисов във вторник.

Почти от създаването на кабинета "Желязков", Пеевски крепи управлението с неговото "Ново начало" в парламента, където засега официално управляващата коалиция ГЕРБ-БСП-ИТН няма мнозинство. Междувременно обаче от опозицията директно критикуват, а управляващите публично признават ключовата роля на санкционирания по "Магнитски" за управлението.