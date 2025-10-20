Пеевски разпореди на Теменужка Петковa да дадe веднага пари за коли на Радев

ДПС-Ново начало поиска финансовата министърка Теменужка Петков да предприеме “спешни действия“, за да се осигурят средства на президенството, с което да си купи служебни коли.

Това стана, след като партията на Делян Пеевски, инициира законови поправки, с които администрацията на държавния глава беше лишена от транспортните услуги на НСО. В отговор Радев каза, че ще е солидарен със служителите на президентството и също ще пътува с личен автомобил. Така през последните два дни той се движи със семейната “Шкода“.

Президентството няма служебни коли, но и бюджет, с който да бъдат закупени. Пеевски обаче се е захванал с уреждането на казуса, който сам забърка.

"ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО изпрати писмо на министъра на финансите Теменужка Петкова, в което се настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване с постановление на Министерски съвет, на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал", се казва в съобщение на пресцентъра на ДПС.

"Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време. Изпълнителната власт трябва да даде възможност за осигуряване на необходимите превозни средства на президентската институция, такива каквито се полагат на всяка структура от държавната администрация", пише още в съобщението.

Миналата седмица Пеевски задвижи и промени в Закона за НСО, които да позволят председателят на Народното събрание, президентът и министър-председателят да могат по свое желание да се откажат от личната си охрана.

Поправката, предложена от ПП-ДБ, бе насочена към Пеевски, който ползва сериозна държавна охрана.