Пеевски "разреши на самозабравилия се егоцентрик" Радев да ходи на работа с личната си кола

"ПГ на “ДПС-НОВО НАЧАЛО“ разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО. Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик", посочи Пеевски и за пореден път го призова “да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си“.
Отношенията между Радев и управляващите, зад които той разпознава Пеевски и Борисов, все повече ескалират, след като му бе отнет най-силния лост за влияние в службите. Законови промени предвиждат шефовете им вече да не се назначават с президентски указ, а с решение на парламента. Засега той остава да назначава само шефовете на НСО и на военното разузнаване.
От ДАНС тече неформална информация към политици
До ситуацията се стигна, след като Румен Радев отказа да назначи предложения от правителството Деньо Денев за председател на ДАНС с мотив, че той е свързан с Делян Пеевски.
Очаква се следващата седмица да има силно напрежение в парламента около прегласуването на промените.
В четвътък Радев призова ДАНС да "влезе точно в задълженията си" и да изпраща еднаква по обем писмена информация към президент, премиер и председател на Народното събрание.
"Проблемът е в неформалната информация, която тече от ДАНС към определени лидери на партии и политици. За мен това не е нормално и ДАНС трябва да си влезе точно в задълженията да изпраща еднаква по обем писмена информация към президент, към министър-председател, към председател на Народното събрание", коментира държавният глава.
“Не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка“
По-рано Радев обяви, че ще пътува с личния си автомобил по време на визитите си, в които служителите на администрацията му ще ползват собствен транспорт при изпълняване на задълженията си като част от президентството.
"Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт", посочи Радев в писмо до НСО.
Транспортните услуги на НСО за служителите на президентството бяха отнети по искане на ДПС-Ново начало. Сега президентството трябва да си закупи служебни автомобили, но институцията няма бюджет за това.
"Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици", пише още Радев до НСО и допълва, че и като президент "няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията".
"Може да е популизъм, но това е справедливо решение", коментира държавният глава пред журналисти.
"Защото аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка", коментира той.
"Аз съм се оформил като ценностна система именно сред тези хора в сини пагони. И когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат работа с лични автомобили, аз ще съм солидарен с тях", допълни той.
Президентът отбеляза още, че по закон няма право да се откаже от охраната на НСО.
Той призова управляващите да стигнат докрай и те да слязат от служебните лимузини и да ходят на работа с личните си коли.
"Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта", каза Румен Радев.
Управляващите вече отказаха да подкрепят законови промени, с които депутатите да не ползват услугите на НСО. Предложението на ПП-ДБ бе явно насочено към Делян Пеевски, който е зрелищно охраняван.
Пеевски разрешава
Последва и дежурната реакция на Пеевски, който обяви, че ще инициира законови промени, които да направят възможно Радев да ходи с лична кола на работа.
Парламентарната група на "ДПС–Ново начало" внесе в Народното събрание законопроект за промени в Закона за Националната служба за охрана.
С предложените изменения се дава възможност на трите лица, които по закон подлежат задължително на охрана – председателят на Народното събрание, президентът и министър-председателят, да могат по свое желание да се откажат от личната си охрана.
"Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери", посочиха от "ДПС-Ново начало".
"Да не падне охраната на Пеевски"
Съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев припомни, че още преди месец ПП-ДБ е предложила промени в Закона за НСО, според които депутатите да нямат право да ползват НСО (с изключение на председателя на парламента).
"Не се прие. Причината? Да не падне охраната на Пеевски. Той е охраняван от НСО, специални части, полиция и жандармерия. Въпросите "защо“ са към управляващото мнозинство — същото, което днес с трепет чака голямото "Д“ да укрепи разклатеното управление, като влезе през официалния вход, заедно с всичките си гавази, за да "работи за хората“. Нищо, че няма лице да се срещне с тях по улиците и тротоарите и се крие зад кевларено одеяло и тежко бронирани коли".
"Два армейски батальона — толкова са само шофьорите в държавните институции. Хиляди са служебните автомобили. Само в министерствата политици и чиновници ползват над 3 000 коли с повече от 1 000 шофьори".
Бермудският триъгълник на властта в България: Радев,Борисов, Пеевски. Големият напън на тия момчета е да постигнат поляризация, при която всяка от страните да обоснове съществуването си с другата. :) Това, че Радев е неприемлив, не прави съществуването на Пеевски приемливо. Това, че Пеевски е неприемлив, не прави съществуването на Радев приемливо. Това е положението.
Дори Пеевски да се качи на колело, пак ще го пазят. Той е нацинално съкровище!
А НСО ще продължава ли да пази националното съкровище Пеевски?
Koгат играят политическо театро, ни бъркат в джоба дълбоко, без да се усетим! Затова са всички тия кьорфишеци! И Пеевски и останалите могат да бъдат и въздържани, и възпитани, а когато трябва и обратното!
По лошо от "социализма" е само онова,което се случва след него...
Младеж,кога беше демокрация,когато строяхме кумунизъм ли,когато преизпълнявахме петилетните планове,когато марширувахме на 24 май с лозунга "Слава на БКП",когато се редяхме на опашки за банани,когато начело на държавата стоеше един селски хитрец,който нито можеше да чете,нито да говори...
Румен Решетников ли експлоатира тезите на „Проваляме промяната – Дълбоката България“, те ли се солидаризират с неговите позиции или темите на преZидента и шарлатаните му в парламента (нямам предвид само пепедебетата, а и служебни, службогонни или просто „услужливи“ креатури като Руди Гела, проф. Комитова (какво разочарование!), проф. Радулов и мн.др.) им биват спускани от руското посолство?
