Пеевски "разреши на самозабравилия се егоцентрик" Радев да ходи на работа с личната си кола

Румен Радев обяви в четвъртък, че ще пътува с личния си автомобил по време на визитите си, за да е солидарен със служителите на президентството, които управляващите лишиха от транспортните услуги на Националната служба за охрана (НСО) по искане на Делян Пеевски. А лидерът на “Ново начало“ светкавично отговори, като внесе нови законови поправки, които да позволят председателят на Народното събрание, президентът и министър-председателят да могат по свое желание да се откажат от личната си охрана.

"ПГ на “ДПС-НОВО НАЧАЛО“ разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО. Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик", посочи Пеевски и за пореден път го призова “да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си“.

Отношенията между Радев и управляващите, зад които той разпознава Пеевски и Борисов, все повече ескалират, след като му бе отнет най-силния лост за влияние в службите. Законови промени предвиждат шефовете им вече да не се назначават с президентски указ, а с решение на парламента. Засега той остава да назначава само шефовете на НСО и на военното разузнаване.

От ДАНС тече неформална информация към политици

Горещият картоф обаче е ДАНС. По-рано тази седмица президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание промените в закона за агенцията, с които шефът ѝ вече ще се назначава с решение на парламента, а не с указ на държавния глава, както бе досега.

До ситуацията се стигна, след като Румен Радев отказа да назначи предложения от правителството Деньо Денев за председател на ДАНС с мотив, че той е свързан с Делян Пеевски.

Очаква се следващата седмица да има силно напрежение в парламента около прегласуването на промените.

В четвътък Радев призова ДАНС да "влезе точно в задълженията си" и да изпраща еднаква по обем писмена информация към президент, премиер и председател на Народното събрание.

"Проблемът е в неформалната информация, която тече от ДАНС към определени лидери на партии и политици. За мен това не е нормално и ДАНС трябва да си влезе точно в задълженията да изпраща еднаква по обем писмена информация към президент, към министър-председател, към председател на Народното събрание", коментира държавният глава.

“Не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка“