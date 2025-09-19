Пеевски с ултиматум към премиера: Решете проблема с водата

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски се обърна с отворено писмо към премиера Росен Желязков с искане за решаване на проблема с безводието, който обхваща все повече населени места. Писмото е публикувано на интернет страницата на партията.

Санкционираният по глобалния закон "Магнитски" за корупция политик от САЩ и Великобритания настоява за спешни мерки от правителството.

Пеевски иска информация кой ще бъде председател на новосформирания Национален борд за водите и членовете в него.

В сряда правителството прие решение за водния борд, но имена не бяха съобщени. Те трябва да бъдат определени със заповед на премиера Росен Желязков. Водният борд ще се ръководи от вицепремиер, като неофициално се коментира, че това е Атанас Зафиров от БСП. Имената на седемте министри, които влизат в него, както и на шефа на ББР Ивайло Московски са ясни.

Като членове в борда влизат още представител на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България, както и член на Управителния съвет на "Български ВиК Холдинг".

На режим на водата са около четвърт милион българи по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, докато "Зелено движение", което следи ситуацията в реално време, съобщава за близо половин милион души.

От около месец в Плевен почти всяка седмица има протести срещу водния режим, като плевенчани имат вода само по няколко часа сутрин и вечер. Ловеч, който се снабдява от същата вододайна зона, от 15 септември също мина на воден режим, но засега водата се спира само нощем. Крайните квартали на Кюстендил също са на режим на водата с по няколко часа сутрин и вечер.

На зверски воден режим са жителите на Севлиево и Брезник. В някои села в Севлиево вода има само в събота.

Заради разрастраващата се, като метастази, водна криза Пеевски настоява премиера Расин Желязков "да се фокусира изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работи за хората", се казва в писмото.