Пеевски се подиграва с "татко Бойко", Борисов пита защо Терзиев говори за Таки като за мафия

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова столичния кмет Васил Терзиев и ПП-ДБ да спрат да говорят за мафия с боклука, коментирайки кризата в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Тя бе предизвикана от факта, че на търга се яви единствено консорциум около фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки, след като конкуренцията бе отстранена по съмнителен начин. Кметът Васил Терзиев каза, че няма да се поддава на рекета на "хора с прякори" и сега общинска фирма с недостачен капацитет чисти временно двата района с 300-хилядно население.

"Вижте, ако има мафия - Терзиев две години е плащал на мафията, две години. Ако Терзиев беше сега на втория месец, този въпрос беше логичен, но когато две години си е плащал и сега изведнъж мафията му е виновна. Изведнъж идват героите от мафията, децата на Държавна сигурност, да обявяват кое е мафия и мутри. Това няма да го позволя. Аз не съм казал, че има мафия. Тези, които казват, че има мафия, да отговорят първо - ако две години са плащали на мафията, защо са плащали?", запита Бойко Борисов, който отлично знае, че ако Терзиев беше прекратил предсрочно договорите със сметосъбиращите фирми, общината трябваше да плаща огромни неустойки.

Освен това до момента нито една институция не се е заела да разследва как така фирми, свързвани с Таки, преди да поискат дял от София, заеха солидни позиции в боклучения бизнес на големи градове, управлявани от ГЕРБ.

Бойко Борисов отрече да познава Таки, който според ПП-ДБ стои зад фирмите, чиито договори за почистване на "Красно село" и "Люлин" столичният кмет отказа да подпише.

В същото време Борисов изтъкна, че правителството вече е предложило помощ за чистенето, визирайки министъра на правосъдието Георги Георгиев (ГЕРБ, бивш шеф на Столичния общински съвет), който осигури затворници.

"Нито към виждал, нито съм чувал Таки ли, както го наричат, нито веднъж. В същото време вчера Жоро Георгиев със затворниците, които изпрати, и аз съм призовал и призовавам кмета Терзиев с Жоро Георгиев, който беше председател на Общинския съвет, навсякъде, където е необходимо, да изпратят затворници, доброволци. От кметовете на ГЕРБ да им поискат камиони – ще му предоставят, за да почистват София и да спрат да обясняват Мирчев и Божанов от сутрин до вечер кой какъв е, защото аз не съм ходил да изнудвам министри като Божанов за обществени поръчки и понеже аз си мълча, те вече ми се катерят по гърба. Няма да стане това!", възмути се Борисов.

Самият той преди ден предложи на Васил Терзиев да поиска каквото си иска от парламента - извънреден закон, 100-200 милиона без обществена поръчка или нещо друго, а ГЕРБ без колебание ще подкрепи. Не стана ясно какво имаше предвид Борисов с въпросните милиони - дали Столична община да ги даде на фирмата на Таки, чиято оферта многократно превъзхожда прогнозната, или за нещо друго.

Борисов освен това коментира, че няма информация защо директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци и заместник-кметът по екологията Надежда Бобчева са извикани на разпит в прокуратурата.

Действията на прокуратурата са скандални, каза председателят на ПП Асен Василев по повод разпитите в прокуратурата на директора на столичното предприятие за третиране на отпадъци и зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева.

"Е как защо? Нали господин Борисов вчера каза, че ще помага и днес Прокуратурата започна да помага като вика хората, които организират чистенето, да им губи времето", аргументира се Василев.

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски също се включи в задочния спор.

"Отново се налага г-н Борисов да ги спасява. Той спасява ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги преди това в сглобката. Спасява "Възраждане" с имунитетите, спасява АПС. Какво ще правят без Борисов? Той ги спасява всичките, те са му като малки деца. Те не се борят с никаква мафия. Тук правят само бели, не знаят какво правят. Лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов, той ако не ги спасяваше всеки ден, те щяха да са едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко, което правят. Не разбирам Борисов защо ги спасява постоянно, а те защо го нападат, като не могат без него. Ако не е Борисов, тях няма да ги има", коментира Пеевски.

"Много сме притеснени дали гърбът на Борисов може да издържи от това голямо "Д", каза на свой ред Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

"Институциите в страната са пленени. Те се управляват от главното "Д". Борисов е старият лъв, който стои в златна клетка, гледа и няма какво да направи - как му взима партията, а няма контрол. Единствено може да забави галопа, с който го язди", допълни Мирчев.