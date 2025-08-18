Пеевски се зае да опази хората и от бързите кредити

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски се зае да защити хората и от бързите кредити. Рано сутринта в понеделник, той нареди на институциите "незабавно да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити!" и призова да бъдат изготвени законови промени.
"Хората трябва да бъдат пазени от капана "лесни пари"! ", заяви Пеевски, цитиран от пресцентъра на ДПС - Ново начало.
Сред предложенията му са строг контрол върху лихвените проценти, създаване на фонд за компенсация на пострадалите и дигитална платформа за кредитния регистър в БНБ, в която в реално време да бъдат обявявани всички реализирани кредити.
"Медийни публикации от последните дни напомнят, че все още не е намерено решение на проблем, засягащ много хора, попаднали в капана на "лесните пари", изпаднали в невъзможност да обслужват кредити или натрупали задължения, които поставят под риск да загубят единствено жилище или доход под екзистенц-минимума. Темата е много чувствителна и държавата не може да остане безучастна към подобни сигнали. Затова е необходимо ангажираните институции да се задействат незабавно!", посочи Пеевски.
Той настоява МФ, БНБ, КЗП и ДАНС да оптимизират процедурите и контрола върху небанковите кредитни институции и да дадат предложения за необходимите изменения в законодателството в Народното събрание, които да бъдат приети още с началото на есенната сесия на парламента.
Серия публикации на Mediapool миналата седмица разкриха, че действително проблемите в сектора изобщо не са решени
. Комисията за защита на потребителите, която направи мащабна проверка на над 21 000 клаузи в договорите с клиентите, призна, че фирмите продължават да намират начини да заобикалят закона.
Основният проблем е, че договорите за кредит масово са незаконни
заради жестоките неустойки и възнаграждения за гаранти, но единственият, който може да ги развали, е съдът, а хората често не стигат до него. Освен това има и по-специфични неуредици
, свързани с фиктивни бизнес кредити.
"Водещото е това, че регулациите, контролът и санкциите трябва да бъдат променени така, че ефективно да се защитават хората", каза Пеевски.
"В унисон с европейските изисквания е необходимо да се премине към лицензиране на дейността на самите компании, възприемането на по-строг контрол върху лихвените проценти и приемането на правила за всяка категория кредити. По този начин ще се преустановят нелоялни практики като фалшиви "бизнес кредити", при които ползвателите губят потребителската си протекция", каза още Пеевски.
В момента фирмите за бързи кредити, които у нас са около 200, подлежат само на регистрация в БНБ. Няма предвиден ясен механизъм за отписване от регистъра дори при системни нарушения на законите, установени от съда. Затова според юристи е добре да се създаде регистър на нарушенията на базата на влезли в сила съдебни решения, който да бъде основа или за глоби, или отнемане на регистрацията.
По думите на Пеевски контролът върху таксите и комисионните за обслужване и тавана на лихвените проценти ще позволи да се поддържа добра конкурентна среда, а в същото време да се гарантира, че потребителите ще бъдат защитени от измами.
"Създаването на дигитална платформа за кредитния регистър в БНБ, в която в реално време да бъдат обявявани всички реализирани кредити, ще създаде преграда пред злоупотреби и злонамереност и порочни схеми. Създаването на фонд за компенсация на пострадали от нелоялни практики на фирми за бързи кредити е инструмент, с който ще може да се реагира адекватно на всеки потвърден сигнал за злоупотреби".
Копейките ги оставям за теб! Аз предпочитам еврото докарано ни от Бойко Велики! А пък и от шарлатански тролове съвети да взимаш си е идиотско. ;)
прасето при обстоятелства е чел или са му разказали "Владителя" :-----)
За вкарване в този списък/това е този "закон"/ главна роля имаха шарлатаните! Те наколадиха Прасчо Магнитски в американското посолство. Прасчо беше вписан в този списък. И както винаги простите и грозни шарлатани не постигнаха нищо! ;)
Троляк, тичай при Прасето да целуваш крадливата му ръчичка и да си вземеш копейките. Задай му на него тъпите си въпроси и ела да докладваш - в колко банки и кои точно. Нали нямало значение, хайде кажете си:) Питай го и кога е ходил в Космоса. Толкова няма значение, че ще се скриеш мазно в дупката си, а то в кочината си в помията:))
Абе имало някакъв си закон "Магнитски" И какъв е резултатът от него? Никакъв! Само някакви прости и грозни шарлатани са пяна на уста го споменават. В колко банки Прасчо Магнитски си държи милионите? И какъв е резултатът? Никакъв! ;)
Най после "Ред в хаоса"!.. Тиквата опази бавните кредити от КТБ и ББР, а Свинята ще опази бързите кредити, и...готовооо...
Прасчо Магнитски премиер! ;)
Санкциониран за мега-корупция крадец дава акъли на гербаджийските милиционери. Един дол дренки:)