Пеевски се зае да опази хората и от бързите кредити

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски се зае да защити хората и от бързите кредити. Рано сутринта в понеделник, той нареди на институциите "незабавно да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити!" и призова да бъдат изготвени законови промени.

"Хората трябва да бъдат пазени от капана "лесни пари"! ", заяви Пеевски, цитиран от пресцентъра на ДПС - Ново начало.

Сред предложенията му са строг контрол върху лихвените проценти, създаване на фонд за компенсация на пострадалите и дигитална платформа за кредитния регистър в БНБ, в която в реално време да бъдат обявявани всички реализирани кредити.

"Медийни публикации от последните дни напомнят, че все още не е намерено решение на проблем, засягащ много хора, попаднали в капана на "лесните пари", изпаднали в невъзможност да обслужват кредити или натрупали задължения, които поставят под риск да загубят единствено жилище или доход под екзистенц-минимума. Темата е много чувствителна и държавата не може да остане безучастна към подобни сигнали. Затова е необходимо ангажираните институции да се задействат незабавно!", посочи Пеевски.

Той настоява МФ, БНБ, КЗП и ДАНС да оптимизират процедурите и контрола върху небанковите кредитни институции и да дадат предложения за необходимите изменения в законодателството в Народното събрание, които да бъдат приети още с началото на есенната сесия на парламента.

"Водещото е това, че регулациите, контролът и санкциите трябва да бъдат променени така, че ефективно да се защитават хората", каза Пеевски.

"В унисон с европейските изисквания е необходимо да се премине към лицензиране на дейността на самите компании, възприемането на по-строг контрол върху лихвените проценти и приемането на правила за всяка категория кредити. По този начин ще се преустановят нелоялни практики като фалшиви "бизнес кредити", при които ползвателите губят потребителската си протекция", каза още Пеевски.

В момента фирмите за бързи кредити, които у нас са около 200, подлежат само на регистрация в БНБ. Няма предвиден ясен механизъм за отписване от регистъра дори при системни нарушения на законите, установени от съда. Затова според юристи е добре да се създаде регистър на нарушенията на базата на влезли в сила съдебни решения, който да бъде основа или за глоби, или отнемане на регистрацията.

По думите на Пеевски контролът върху таксите и комисионните за обслужване и тавана на лихвените проценти ще позволи да се поддържа добра конкурентна среда, а в същото време да се гарантира, че потребителите ще бъдат защитени от измами.

"Създаването на дигитална платформа за кредитния регистър в БНБ, в която в реално време да бъдат обявявани всички реализирани кредити, ще създаде преграда пред злоупотреби и злонамереност и порочни схеми. Създаването на фонд за компенсация на пострадали от нелоялни практики на фирми за бързи кредити е инструмент, с който ще може да се реагира адекватно на всеки потвърден сигнал за злоупотреби".