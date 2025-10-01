Пеевски ще сезира Сарафов за дейността на Сорос

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски обяви в сряда, че е готов да подаде сигнал срещу Джордж Сорос и Иво Прокопиев в ДАНС и прокуратурата, защото двама били ограбили България.

"Много данни имам за тях и ще видите тепърва - и за Сорос, и за (Иво) Прокопиев, за цялата им група, ограбила България, тепърва ще има разкрития. Ще подадем и в Америка данни", каза Пеевски.

От десетина година Пеевски показва обсесия към съиздателя на "Икономедия" Иво Прокопиев, чиито издания бяха основните, които писаха за връзката му с Корпоративна търговска банка и съдебната система.

След това се занимава и с мистериозното пропускане на Пеевски, дори и като свидетели, по делото за източването на КТБ, както и с кредитите на Българската банка за развитие.

Когато Пеевски притежаваше открито собствена медийна група, неговите издания водеха постоянна война срещу критичните срещу него и властта журналисти, включително с отпечатване на табла със снимки и издаване на специални книги.

По време на второто правителство на Бойко Борисов антикорупционната комисия и прокуратурата бяха използвани като бухалки срещу Прокопиев срещу когото бяха заведени две незаконни дела, а цялата му имущество бе запорирано.

Неуспешен опит на ДПС да вкара комисията "Сорос" в дневния ред

Преди ден Пеевски реши отново да поиска създаване на временна парламентарна комисия за "установяване на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт".

В началото на пленароното заседание в сряда залата на два пъти отхвърли искането на ДПС създаването на тази комисия да влезе в дневния ред на депутатите за тази седмица. При първото гласуване предложение беше отхвърлено с 80 гласа "за" (един от ГЕРБ, 32 от "Възраждане", 25 от "ДПС-Ново начало", 7 от БСП, един от АПС, 10 от "Величие" и 4 независими), 28 "против" (27 от ПП-ДБ и един от БСП) и 91 "въздържал се" (55 от ГЕРБ, 2 от ПП-ДБ, 6 от БСП, 17 от ИТН и 11 от МЕЧ).

При поисканото от групата на Пеевски прегласуване резултатът беше идентичен - 83 гласа "за", 30 "против" и 88 "въздържал се". Този път депутат от ГЕРБ "за" нямаше, но с трима повече от БСП подкрепиха предложението - от 7 на 11, така въздържалите се социалисти намаляха от 6 първоначално на 3 при второто гласуване. Един от гласувалите с "въздържал се" от ПП-ДБ гласува против.

"Е, ние ли точно ще разследваме Сорос? Парламентът? Дайте да се държим сериозно", каза след гласуването пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Създаването на такава комисия беше сред основните теми за "Ново начало" и Делян Пеевски и в началото на тази година, когато той се закани да "приключи соросите". Тогава пленарната зала отхвърли искането за създаване на комисия "Сорос". През февруари Борисов каза, че "такива комисии нищо няма да произведат".