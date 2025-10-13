 Прескочи към основното съдържание
Пеевски след изборната победа: Най-хубавото предстои!

Делян Пеевски, сн. БГНЕС
След победата на "ДПС- Ново начало" на извънреден вот за общински съветници в Пазарджик, лидерът на формацията Делян Пеевски посочи, че резултатът от вота е  "доказал, че хората вярват в новота начало".
 

"Благодаря на хората в Пазарджик, затова че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората!", посочи Пеевски.

"Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора "по-така", без омраза,  а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия".
 
"Поздравявам с достойното представяне новоизбраните кметове от ДПС: Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца. Най-хубавото предстои!", каза Делян Пеевски.

  1. anton nikolov
    #12
    Отговор на коментар #10

    Както виждаш ПП -ДБ е на второ място, а Гроб на шесто. Ясно кой кого е изял.

  2. БииПрасето
    #11
    Отговор на коментар #3

    То и при другото прасенце е същата драма .. справка София

  3. мунчо в затвора!
    #10
    Отговор на коментар #5

    Няма да се задави, търбухът му е голям и първо ще погълне цялото ППДБ, от което ще остане само един пеньоар.

  4. мунчо в затвора!
    #9
    Отговор на коментар #7

    Не, за голямото А - Асен.

  5. мунчо в затвора!
    #8

    Прасето Шиши закла прасето Кокорчо и има право да триумфира.Най-доброто за него наистина предстои - министър-председател след няколко години, когато Кокорчо ще е при агент Сава в нищото.

  6. Vogon
    #7

    "Пеевски след изборната победа: Най-хубавото предстои!" Най-хубавото предстой... НАБЛИЖАВА КОЛЕДА ЗА ГОЛЯМОТО "Д"???

  7. Мазен Кумунис
    #6

    Прасчо Магнитски премиер! ;)

  8. Велика България!
    #5

    Дебелото момче погълна и Пазарджик и Герб.Дано се задави!

  9. azovdgd
    #4

    Снимай се с мама мис Вулгария!Грешката на природата ирена кръстева,а таткото как си е легнал с този грозен змей

  10. Нико Георгиев
    #3

    Абдалите от Пазарджик,добре дошли в новото начало. Очаква ви вдигане на данъка за смет, наводнения и липса на вода в чешмите. Очакват ви "умни" решения в общинския съвет от хора с ниско образование. Очаква ви циганизация както се пееше в една песен. Да ви е честито. А за Свинчо най хубавото предстой

