Пеевски след изборната победа: Най-хубавото предстои!

След победата на "ДПС- Ново начало" на извънреден вот за общински съветници в Пазарджик, лидерът на формацията Делян Пеевски посочи, че резултатът от вота е "доказал, че хората вярват в новота начало".

"Благодаря на хората в Пазарджик, затова че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората!", посочи Пеевски.

"Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора "по-така", без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия".

"Поздравявам с достойното представяне новоизбраните кметове от ДПС: Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца. Най-хубавото предстои!", каза Делян Пеевски.