"Благодаря на хората в Пазарджик, затова че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората!", посочи Пеевски.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
12 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Както виждаш ПП -ДБ е на второ място, а Гроб на шесто. Ясно кой кого е изял.
То и при другото прасенце е същата драма .. справка София
Няма да се задави, търбухът му е голям и първо ще погълне цялото ППДБ, от което ще остане само един пеньоар.
Не, за голямото А - Асен.
Прасето Шиши закла прасето Кокорчо и има право да триумфира.Най-доброто за него наистина предстои - министър-председател след няколко години, когато Кокорчо ще е при агент Сава в нищото.
"Пеевски след изборната победа: Най-хубавото предстои!" Най-хубавото предстой... НАБЛИЖАВА КОЛЕДА ЗА ГОЛЯМОТО "Д"???
Прасчо Магнитски премиер! ;)
Дебелото момче погълна и Пазарджик и Герб.Дано се задави!
Снимай се с мама мис Вулгария!Грешката на природата ирена кръстева,а таткото как си е легнал с този грозен змей
Абдалите от Пазарджик,добре дошли в новото начало. Очаква ви вдигане на данъка за смет, наводнения и липса на вода в чешмите. Очакват ви "умни" решения в общинския съвет от хора с ниско образование. Очаква ви циганизация както се пееше в една песен. Да ви е честито. А за Свинчо най хубавото предстой