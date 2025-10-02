"Пеевски взима службите на абордаж". Управляващите набързо отнеха правомощията на президента за ДАНС

Управляващите приеха на първо и второ четене в един ден законовите промени, с които отнеха правомощията на президента Румен Радев да назначава шефа на ДАНС. Те бяха подкрепени от ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало". Промените трябваше да минат само на първо четене, но бяха форсирани от управляващите и окончателно приети в четвъртък вечер. Другите два проекта за промени в законите за разузнаването и специалните разузнавателни средства бяха приети на първо четене, като депутатите ще имат само три дни за предложения преди второто четене. Очаква се и те да минат без проблеми в пленарна зала и така държавният глава вече няма да има правомощия и по назначаването на шефовете на разузнаването и Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО). До ситуацията се стигна, след като Румен Радев отказа да назначи предложения от правителството Деньо Денев за председател на ДАНС. Държавният глава каза, че кандидатурата е “човек на Делян Пеевски“. Денев бе част от безпрецедентния казус около машинния вот преди първия тур на местните избори през 2023 година. С новите законови промени шефовете на службите ще се предлагат от правителството, но вече ще се назначават с решение на парламента, а не с указ на държавния глава.

Така на практика се връща ситуацията, която позволи през 2013 година сегашният лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да бъде назначен за шеф на ДАНС.

Изискването за президентски указ бе най-сериозният лост за влияние на държавния глава и предполага съгласувателна процедура, която към момента е блокирана заради напрежението между институциите.

Така ДАНС няма председател, а временно управляващ е Деньо Денев, който сега ще може да бъде назначен за титуляр.

Радев: Пеевски взима службите на абордаж

"Не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, както в редица случаи, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция".

"Съдебната власт вече е впрегната за тези цели. Сега същият този Пеевски, срещу когото протестираха хората, взима службите на абордаж с присъдружните му партии. Това руши баланса между институциите", посочи Радев.

"Убеден съм, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Очаквам хората да реагират все повече на този ширещ се произвол".

Борисов: Радев не е едноличен господар

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посочи по-рано, че службите бързо трябва да имат титулярни шефове.

"Месеци наред службите стоят обезглавени, в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар, той еднолично си назначава конституционни съдии. Тези, които излъчва парламентът, стават след дебати, изслушвания пред вас. По съшия начин еднилично назначаваше и шефове на служби. И сега, когато някой не му харесва, той ги спира. Светът уверено върви към война. В това време ние трябва да имаме много силни служби, много добре организирани", каза Бойко Борисов.

ПП-ДБ: Няма как да подкрепим човека на Пеевски

Божидар Божанов от ПП-ДБ аргументира позицията на коалицията срещу промените.

"Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човека на Пеевски - Деньо Денев, за шеф на ДАНС, така се случи и 2013 година, ако помните. Тогава имаше нужда от подпис на президента. Мнозинството на Пеевски тогава, което тогава не включваше ГЕРБ, сега ГЕРБ зависят от него, избра Пеевски. Сега Пеевски изменя закона и си слага неговия човек", коментира Божанов.

Лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов каза от своя страна, че формацията му не подкрепя предложенията, свързани с промените в назначенията на ръководителите на службите за сигурност, защото обезсмислят президентската институция.

Киселова: Блокажът ще бъде преодолян

Председателката на парламента Наталия Киселов (БСП) каза, че промените са необходими, за да се преодолее блокажа при назначаването на шефовете на службите.

Според Киселова проблемът има два аспекта. Първият е правен, като според нея няма пречки в Конституцията за промените, които са предложени и се обсъждат.

Вторият е политически - когато във време на глобална политическа нестабилност една от службите е без титуляр.