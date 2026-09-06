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Пеканов: Не е нормално цените в ресторантите в Австрия да са като в България

"Tуристическият бранш постави икономиката под риск и затова трябва да свалят цените номинално за следващия сезон"

15 коментара
Снимката е илюстративна, Пиксабей
Няма да се намалява данъкът върху добавената стойност (ДДС) за туристическия бранш, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия.
 
Според Пеканов това е правилното решение, защото браншът е получил доста отстъпки.
 
След ковид годините им се даде помощ и те какво направиха – в годината на еврото се възползваха по най-лош начин под претекст войната и еврото, каза вицепремиерът.
 
Според него обаче не са имали такива разходи, за да се вдигнат цените.
 
Атанас Пеканов определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август. Пеканов е на мнение, че българските търговци не са постъпили правилно, защото са се възползвали от процеса на влизане в еврозоната и са повишили цените по начин, по който ощетяват българите.
 
"Не е нормално в Италия, Австрия, Испания, ресторантите да са на същите цени отчасти, като в България", заяви Пеканов.
 
Той каза, че за него не е нормално да седне в ресторант в София и във Виена, и цените да са относително еднакви. Секторът дългосрочно поставя под риск цялостното си представяне, заяви вицепремиерът.
 
С тези решения туристическият бранш постави икономиката под риск и затова трябва да свалят цените номинално за следващия сезон, посочи Пеканов.
 
По думите на Пеканов ситуацията с инфлацията и цените у нас е плашеща. Неслучайно това беше една от първите теми, с които правителството се зае от самото начало, изтъкна той. Според него обаче ситуацията не е добра. Общата инфлация отново се покачва и сега е 5.1%.
 
Нарастват цените в транспорта основно по линия на цената на петрола, над което обаче правителството няма пълен контрол, каза Пеканов. Той увери, че кабинетът ще се намеси там, където може с т.нар. меки мерки.
 
Според националната статистика има намаление на цените на храните от май насам, каза вицепремиерът и припомни, че след разговори със супермаркетите, те склониха да намалят някои от цените. Кошница с грижа има ефект, смята Пеканов. Той припомни направените регулаторни промени и каза, че през годините е критикувал доста Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, че не вършат достатъчно работа. 
 
Атанас Пеканов заяви, че ще се вземат мерки за засилване на контрола на качеството, ще се засилят регулациите, и там където институциите не са си свършили работата, ще трябва да има промени в тях.
 
По отношение на бюджета разговорите в момента текат, нека да не казвам нищо преди да са завършили, каза вицепремиерът. Той съобщи, че целият септември финансовото министерство ще се среща с всички министерства, ще се финализират предложенията по ведомства, ще се финализират предложенията за следващи бюджет.
 
Попитан все още ли смята приемането на еврото за правилно вицепремиерът заяви, че дългосрочно това е правилният процес, който е трябвало да се случи. "Но не се случи по правилния начин, особено в ценовите аспекти се реализира по най-лошия начин и това не е добре", каза Пеканов.
 
На въпрос кой е големият конкурент на кандидата за президент, който "Прогресивна България" подкрепя - Илияна Йотова вицепремиерът Пеканов отговори, че тя е най-подготвеният кандидат.
 
Тя има дългогодишен опит в политиката, заставала е като вицепрезидент на Румен Радев на правилните позиции. Йотова е най-подготвеният кандидат и с най-големи шансове да спечели, заяви вицепремиерът.

Ключови думи

цени ДДС Пеканов
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15 коментара

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  1. ImBlack
    #15
    Отговор на коментар #10

    Е, като се даде власт на болшевики, друго не може да се очаква! Лозунги и симулиране на работа.

  2. азсъмаз
    #14

    Не е нормално комунисти плановици да се разпореждат с пазарна икономика.

  3. BezEmotsia
    #13

    “ По думите на Пеканов ситуацията с инфлацията и цените у нас е плашеща. Неслучайно това беше една от първите теми, с които правителството се зае от самото начало” Заело се значи, а какъв е резултатът от това заемане - плашеща.

  4. Honest John
    #12
    Отговор на коментар #8

    Никой не си говори с теб, не си измисляй.

  5. KOH
    #11

    Ама да вдигат, бе, тъпите австрийци какво се ослушват! Нямат мозък тия западняци, ей! Водим ги с колко обиколки вече, а те не вдяват и не вдяват! Айде чао с 200, че имам да прибирам сметките от 15 маси, и отивам да ги харча за месец на Балеарите.

  6. Blagoj
    #10

    Пеканов забравя какъв е. Кой може да е отговорен за тези неща, освен правителството. Ако това правителство ще продължи да управлява с лозунги и заклинания (както беше при Жан Виденов), нищо добро не ни чака.

  7. Fireball
    #9

    Тъй де, крайно време е виенските сладкарници и алпийските курорти да намалят цените, ква е тая скъпотия, все едно си в България?

  8. Lord Denning
    #8
    Отговор на коментар #7

    Най-хубаво е да престанеш да мислиш - нали сме си разбрали - пасеш овцете и остави сложните материи на хората с капацитет. Сега по същество - Ганя сам си е виновен - свидетел съм как се реди на опашка за баница по 6 евро парчето докато тази от 2 (домашна, истинска със сирене и яйца) не е толкова тренди. Австрийците от друга страна вероятно знаят как да си правят сметка и затова и има и работеща пазарна икономика. Тя изисква хора с базов интелект които в БГ са рядкост.

  9. Honest John
    #7

    Алибеговците играят на тънката струна на Ганчо фукарата и печелят здраво. Пеканов обаче неправилно говори за цени. Трябва да се говори за данъци. По лайноморието 2/3 от кръчмите крият данъци. Така че нека не гледаме в канчето на кръчмарите, а да следят какво се плаща като налози. Предлагам при сериозно нарушение на данъчните закони да има затвор.

  10. ImBlack
    #6
    Отговор на коментар #1

    Всъщност целта е да водят социален живот, да се срещат с приятели, да общуват в компания, а това става най-добре на маса. Съвременното жилищно строителство с 60 квадрата барабар с терасата и общите части не дава такива възможности, а и съвременните жени не са домакини, имат си работа, амбиции и лични интереси и удоволствия. Но си прав, търсенето определя предлагането, а балансът им цените. Не е нужна държавна намеса, което изобщо не пречи на политиците да правят популистки изказвания.

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