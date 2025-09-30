Пекин – град без дух, но с униформа

Бил съм в десетки големи градове по света, но никога не съм се чувствал толкова незначителен и безпомощен, както при пристигането ми в 25-милионния китайски мегаполис с площ, по-голяма от тази на Ямайка.

Ентусиазмът ми поизстина още на имиграционния контрол. Множество униформени щъкаха между пристигащите и постоянно прекрояваха зигзагообразните опашки, подвиквайки "Go! Go! Go!" и подбутвайки по-бавно реагиращите пасажери.

Кипящата безсмислена дейност навярно оправдаваше работните им места, но всяваше смут и несигурност. Последва снемане на всички биометрични данни на гише с навъсен, строго гледащ и издаващ резки команди офицер.

Въпреки че бях вече инсталирал и настроил петте жизненоважни приложения (за безконтактни плащания, за комуникация, за поръчка на такси, за превод и заместителя на Google Maps), добирането до хотела се оказа предизвикателство. Нито очертаното на картата трасе, нито точният адрес от Booking, нито адресът на локален език (пак от Booking) бяха в състояние да накарат шофьора да запали колата и да потегли.

Добре, че по едно време се притече на помощ някакво момиче в униформа!

За младия, но уж гърмян заек (по нейни думи), за мен се оказаха отчайващо трудни три дни, докато се преборя с всички инсталации и настройки иззад the Great Firewall.

Наблюденията по-долу са най-вече за централната част на Пекин, доколкото успях да я обхвана в рамките на втория пръстен (Ring Road 2), където е стояла поредната защитна стена около града, преди да бъде разрушена по време на войните, а впоследствие разчистена по нареждане на правителството.

Основното летище на Пекин, Радомир Григоров

Подтискащо тихи булеварди

От огромните булеварди до тесните, еднопосочни вътрешни улички (hutong) всички градски артерии са подтискащо тихи. Колите и мотопедите са основно електрически и връхлитат изневиделица.

По централните улици е сравнително пусто в часовете след 21:00. Стерилната чистота, масивните фасади и лъскавите витрини по-скоро отблъскват с неуютния си вид. Синьо-червените LED-баджове на полицаите току пресветват в тъмното, напомняйки на дръзналите да блуждаят по широките тротоари, че могат да бъдат спрени за проверка във всеки миг.

В далечината, сякаш над хоризонта, се забелязва сиянието на съзвездие от дронове, подредени във формация, наподобяваща Голямата мечка. В Пекин не ви следи просто биг брадър (през телефона и уличното наблюдение)!

Търговска улица в Пекин, Радомир Григоров

Сутрин хутонгите "оживяват". Ученици и работници с безизразни лица в редичка един след друг вървят към местата си. От време на време рязко подвикване откъм стратегически разположени по улицата униформени служители разкъсва неловката тишина. По-късно униформените изчезват някъде и атмосферата става по-топла. Даже по лицата на преминаващите грейват плахи усмивки в отговор на случаен поздрав.

Главните улици бързо се задръстват от трафика и придвижването с такси става почти невъзможно, но близо тридесетте линии на метрото прорязват града надлъж и нашир като швейцарско сирене.

Рядко се налага да вървите повече от километър до най-близката станция. Цената на билетите варира, но дори и до най-далечни дестинации не съм плащал повече от пет-шест юана. Машините за билети са обикновено разположени непосредствено след секюрити контрола, но оттам нататък ориентирането в свързващите подземни коридори понякога е трудно, особено ако тътрите багаж или се опитвате да излезете нейде в силно охраняваната зона около Тянанмън.

Тянънмън и Забранения град

Достъпът до един от най-големите площади в света, побиращ над един милион души, е стриктно контролиран. Опашките пред многобройните входни точки се виеха още в осем сутринта. Много китайци бяха дошли дори по-рано за церемонията по вдигането на флага на зазоряване.

От оригиналния дизайн на площада отпреди 600 години почти нищо не е останало. Източната страна е била заета от административни сгради, а по западната страна са били разположени военните. Днес тук се намират националният музей и сградата на Народния конгрес (парламента), където биват посрещани чуждите лидери. На южната страна се извисява величествено мавзолеят на Мао Дзедун. Две безкрайни широки опашки се спускаха и сливаха към централния му вход...

На стената любим портрет, Радомир Григоров

На север, между площада и Забранения град, се простира Cháng’ān Jiē, в превод – авеню "Вечен мир” или "Мир завинаги”, на което се провеждат военните паради и където незнаен обикновен гражданин с пазарски чанти спря танковете, премазали студентския протест за демокрация през май-юни 1989 година.

Днес и по двете страни на булеварда са издигнати високи заграждения, които правят преминаването невъзможно. Подлез води от Тянанмън до централната южна порта на Забранения град, наречена ”Gate of Heavenly Peace", над която изпъква известният, отпечатан дори на банкнотите, огромен лик на Chairman Mao, както е наричан любимият лидер.

Броят на униформените беше респектиращ. Докато вляза през южната порта, паспортът ми го сканираха три пъти, а раницата мина през два рентгена и ровичкане. Видях майка да навлича трескаво на момченцето си парадна военна куртка и черни ботуши. Видях и да отвеждат нанякъде слаб, възрастен китаец, докато жена му ги кълнеше грозно.

Опашките на Тянънмън, Радомир Григоров

Предвид 3000-годишната история на града, от които е бил столица в продължение на почти 800 години, а и заради засилените мерки за сигурност, очаквах нещо изключително, но останах разочарован. Дворцовият комплекс се състои от множество еднотипни сгради с различни размери, затворени за посетители след Ковид-19.

Култовите глазирани покриви с множество фигури на свещени животни по ъглите (дракон, феникс, водни кончета и т.н.), изградени върху шарнирни дървени сглобки, според симулации издържат на земетресения до десета степен по Рихтер. Носещите колони са били просто обработени дървени стволове, та нощем върху тях да могат да бъдат изчегъртвани послания до императора, който ги четял от време на време, за да знае какво мислят хората около него за управлението му. Днес са измазани и боядисани в тъмно червено, както и стените.

Респектиращо големият площад между дворците е застлан с 15 слоя каменни плочи, полагани напречно едни на други, правейки невъзможно проникването през тунел изпод тях. Пак с цел осигуряване безопасността на императора, в спалния му дворец имало 9 стаи с по три легла, всяко с непрозрачен балдахин, с цел да отнеме време на евентуално проникнал убиец да го намери.

В най-големия дворец – Supreme Harmony Palace, се намирал тронът с девет дракона по него. Дървените панели на огромните врати са прихванати чрез масивни позлатени нитове в правоъгълна конфигурация 9 на 9, защото числото е символ на власт. От друга страна, числото 5 е символ на справедливост, затова 95 е императорското число.

Околовръст са били разположени 308 казана с вода, да послужат при пожар. И в това число сигурно има някаква символика, но не я научих...

Жените на императора си имали собствени къщи в задната част. Като бивши съпруги те можели да останат да живеят в императорския двор след смъртта му или да заживеят с децата си извън стените на палатите. Една от къщите за конкубини е превърната в музей, разказващ историята на пренебрегвана възгрозничка съпруга от монголски произход, която в продължение на над 40 години се грижила предано за благоденствието на семейството и цялостната хармония в палата. Наследил трона, въпреки големия брой конкуренти от другите императорски жени, синът ѝ построил летния императорски палат в нейна чест и я обсипал с титли.

На входа на Забранения град, Радомир Григоров

Summer Palace е впечатляващо инженерно постижение за времето си (1750), с относително големия хълм и езерото, създадени от човек. Дизайнът следва стриктно повелите на фън шуй, а символиката е във всеки елемент. Хълмът с форма на прилеп, летящ над водата с форма на праскова, носи пожелание за дълъг и щастлив живот. Около него се вият каменни пътеки за разходка. Облите камъчета са подредени така, че масажират ходилата при ходене в меки пантофи. Сред тях са оформени над 10 хиляди стилизирани изображения на 220 различни фигури (най-вече животни), които символизират дълъг живот.

Покрай една от пътеките са насадени ароматни люляци (Syringa oblata), а дърветата са навсякъде. Онези, които са оцелели опожаряването по време на британската и френската окупация (1860) след двете опиумни войни, са белязани с червени табелки, тъй като са над 500-годишни. На 300-годишните са прикрепени зелени табелки, а по-младите още не са маркирани.

В градините на архитектурната икона на династията Минг – Temple of Heaven – са оцелели три хиляди и петстотин над 600-годишни кедрови дървета. Разходката сред тях, както и цветовете на масивните кръгли постройки, насищат сетивата.

Empress Dowager Chongqing обичала да пътува, особено до Suzhou. Покрай водата, откъм северната порта на летния дворец, се вие т.нар. Suzhou Street – реплика на търговска улица в южния град. По нея се разхождали императрицата и скучаещите конкубини в очакване императорът да им обърне внимание.

От горната страна на езерото се простира най-дългият покрит коридор в света – 720 метра. Покривът и колоните са добре възстановени след опожаряването им от европейските окупатори, а запазените рисунки са оригинални, от Suzhou.

Във водата "се носи" голяма каменна лодка, символизираща стабилността на императорското управление. Както водата може да пренесе лодката или да я погълне на дъното, така и народът може да крепи династията или да я свали. От другата страна пък мост със 17 арки (9 – власт + 8 – богатство) води до остров с форма на костенурка (дълъг живот). Построен е така, че в пика на зимното слънцестоене лъчите озаряват арките в златен цвят.

Една случайна среща...

Енергичният ми екскурзовод, когото срещнах "случайно" на изхода на метрото, ме засипа и с много други истории, като например тази за свещения домашен любимец Pixiu (пишу), чийто анус се затворил от плесница на ядосания император на небето (Jade Emperor). Оттогава заточеното сред хората животно е желан символ и пазител на богатство във всеки дом, тъй като само поема... Или пък онази за фалшивите прозорци, символизиращи очите на Буда, който постоянно те наблюдава, тъй като има скрит Буда у всеки човек. Посланието било да водиш "добър" живот, за да благоденстваш след прераждането.

От дума на дума стана ясно, че за Jack Niu работят няколко екскурзовода, а освен това има и частно училище за преподаване на английски език. Екскурзоводите съвсем ”случайно" се оказаха програмистите, които са му направили приложението Talk-Talk - комуникационна платформа, свързваща западняци с желаещи да научат езика китайци. Не можах да устоя на предприемаческия му нюх и поръчах за другата сутрин да прати шофьора си да ме откара до Великата китайска стена.

Най-близката секция на стената - Mutianyu - е строена под ръководството на забележителен генерал. Височина, ширина, разположение на бойните кули, всичко е премислено. В зоната с множество малки хълмове, даващи възможност за засади и бързи атаки, е изградена портата Jingmen - "gate of guarding, vigilance or defense", осигуряваща път за отстъпление зад стената.

Панорама от Забранения град, Радомир Григоров

Изкатерих се и се спуснах от шестата до първата кула, до където стената е възстановена. Първата кула не е просто една от каменните бойници, а е грандиозно архитектурно творение.

За разнообразие, надолу не слязох с лифта, а се пързулнах с шейна по улея от неръждаема стомана. За съжаление разпоредителят, размахващ кариран флаг като на Формула 1, сякаш пускаше шейните твърде начесто. Тапата към средата на пързалката се движеше толкова бавно, че не успях да се "вдигна" на нито един вираж, колкото и дистанция да оставях, преди да бъда застигнат.

За да дозаредя дневната доза адреналин, реших да се кача на телевизионната кула. От височина 238 метра светлините на града се виждаха до хоризонта във всички посоки.

Крещенето ще ви направи щастливи

Докато обикалях ветровитата площадка да правя снимки, забелязах странна бурия да виси над пътеката. При по-внимателно взиране прочетох на табелката под нея следното указание: "Shouting will make you happily!" (написано точно така). Никой не ѝ обръщаше внимание, докато не отекна ехото от първия ми вик, с който счупих рекорда за деня, акуратно регистриран на екрана. Събра се тълпа и последваха множество несръчни опити сред дружен смях.

Ентусиастите очевидно не знаеха как работят датчиците за звук. Само един мъжага успя да се доближи до регистрираните от мен 138 децибела, но следващите ми две включвания добавиха още десет децибела към рекорда и заеха топ 3 местата на екрана, с което окончателно отказаха мераклиите да се запишат.

Ще спра дотук, макар да има още много за разказване, като например културата за спане на работното място. Рецепционистките в малките хотели спят направо на земята, зад бюрото, заради строгото изискване от държавата за 24-часово присъствие и възможните проверки по всяко време на денонощието. Това се наблюдава и при ниско-платените работни места, като например нощните пазачи или чистачите на разположените едва ли не на всяка улица публични тоалетни. Видях жена да спи в една от наредените в редица кабинки, превърната в спретната миниатюрна спалня.

Най-информативни са сутрешните разходки, когато бизнесите отварят. Стряскаща гледка са застиналите в редица пред мениджъра и изпънати като струни служители, по време на ежедневната няколко-минутна оперативка, завършваща с надъхване за усилена работа...

Тръгнах си от Пекин "happily”, но не бих положил специални усилия да го посетя отново. Твърде огромен, студен, и неприветлив ми се видя. Град без дух ...