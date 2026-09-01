Пенсионните фондове са готови да инвестират в мостове и пътища, ако държавата има добри проекти

Частните пенсионни фондове са готови да инвестират в мостове, тунели, пътища и друга инфраструктура, ако държавата им предложи добри проекти, които да носят съответната доходност. Това стана ясно от изказвания на шефовете на няколко пенсионни компанни по повод предстоящия старт на реформата във втория пенсионен стълб. От 1 септември до 30 ноември осигурените лица могат да изберат подфонд в зависимост от риска, който са готови да поемат при управление на пенсионните им спестявания.

Предходният парламент прие, че до 10% от активите на пенсионните фондове могат да се инвестират в инфраструктурни проекти, включително български, при определени условия. Става дума за проекти в пътища, ВиК инфраструктура, енергетика, дори и ИТ проекти. Законът изисква проектите да се управляват прозрачно, да са печеливши, да се създадат съответните финансови инструменти, които да се търгуват на българската или европейските борси и т. н.

"Преди години имаше идея да финансираме магистралата "Русе - Велико Търново – Бяла" чрез облигации, акции или привилегировани акции, но тя пропадна, тъй като не се разбрахме за справедливите параметри на проекта", заяви на брифинг Милен Марков, изпълнителен директор на пенсионна компания "Съгласие". Междувременно, преди няколко седмици стана ясно, че пътната агенция е прекратила рекордната като стойност обществена поръчка именно за изграждане на магистралата между Бяла и Велико Търново – 1.5 млрд. евро за 61 км трасе.

По думите на Марков за всеки един проект трябва предварително да се изчисли съответният трафик, таксите, които трябва да се събират, така че той да е печеливш, и след това да се оформят съответвите финансови инструменти, в които могат да инвестират пенсионните компании.

По думите на хората от бранша държавата в момента има твърде малко печеливши инфраструктурни проекти, което затруднява ползването на възможността в закона. Според някои гласове от бранша подходящ проект би бил например "Дунав мост". В същото време в чужбина много държави влагат националните си пенсионни спестявания именно в национална инфраструктура, тъй като ползата е двойна – и за бъдещите пенсионери, и за самото общество, което има нужда от съответната инфраструктура днес.

Това е особено важно предвид проблемите на държавния бюджет с дефицита и тегленето на външен дълг, обясни и главният изпълнителен директор на пенсионна компания "Доверие" Светла Несторова. По думите ѝ не е нужно инфраструктурните проекти да са нови, а може и да са действащи, което ще изисква някаква форма на концесиониране или приватизация.

И Несторова, и Маринов категорично заявиха, че пенсионните фондове имат стандарти и не биха финансирали рискови и непрозрачни проекти. Според тях влизането на пенсионните фондове дори ще увеличи прозрачността и ефективността на инвестициите, тъй като обикновено се стига до привличане на външни партньори като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и др., които са допълнително ниво на контрол, в контраст на непрекъснатите скандали с обществените поръчки за пътища към момента.

На този етап няма яснота дали новите управляващи от "Прогресивна България" смятат да развиват варианта за частни инвестиции в инфраструктура през пенсионните фондове с цел да разтоварят бюджета от дефицитите му, или ще продължат по досегашния вариант – чрез директни разходи от фиска.