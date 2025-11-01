Пентагонът е разрешил даването на "Томахоук" на Украйна

Пентагонът е дал зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети "Томахоук", защото това няма да се отрази негативно на американските запаси.

Окончателното политическо решение е в ръцете на президента Доналд Тръмп, съобщиха трима американски и европейски представители, запознати с въпроса, цитирани от CNN.

Тръмп заяви по-рано този месец, че по-скоро не би искал да предоставя ракетите на Украйна, защото "не искаме да раздаваме неща, които са ни нужни, за да защитим собствената си страна". Сега този аргумент на Тръмп вече е невалиден.

Обединеният комитет на началник-щабовете е информирал Белия дом за оценката си малко преди срещата на Тръмп със Зеленски, който настоява за ракетите, за да може по-ефективно да поразява петролни и енергийни обекти дълбоко в Русия. "Томахоук“ имат обсег от около 1600 километра.

Оценката е окуражила европейските съюзници на САЩ, които смятат, че сега Вашингтон има по-малко извинения да не предостави ракетите, посочват двама европейски представители.

Американски и европейски представители са останали изненадани, когато Тръмп рязко е променил позицията си, като заяви по време на откриващите думи на работния обяд със Зеленски в Белия дом, че САЩ "се нуждаят" от тези ракети. След това, зад затворени врати, той казал на Зеленски, че САЩ няма да ги предоставят – поне засега.

Решението на Тръмп дошло ден след телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, който му казал, че ракетите "Томахоук“ могат да поразяват големи руски градове като Москва и Санкт Петербург, че няма да окажат съществено влияние върху бойното поле, но ще навредят на отношенията между САЩ и Русия, съобщи CNN.

Белият дом и Пентагонът не са отговорили на искания за коментар.

Източници по-рано съобщиха пред CNN, че Тръмп не е изключил напълно възможността да предостави ракетите, а администрацията вече има изготвени планове да ги достави бързо на Украйна, ако президентът даде заповед.

През последните седмици Тръмп е все по-разочарован от нежеланието на Путин да обсъжда сериозно мирни преговори. Той одобри нови американски санкции срещу руски петролни компании, които засегнаха и България, като временно отмени планираната среща с Путин в Будапеща.

Макар че Пентагонът няма притеснения относно запасите, американските военни все още се опитват да решат как Украйна ще се обучава и ще използва ракетите, посочват представители. Все още има редица оперативни въпроси, които трябва да бъдат изяснени, за да може Украйна да използва ракетите ефективно, добавят източниците.

Един от нерешените въпроси е как Украйна би изстрелвала ракетите, ако САЩ ги предоставят. Обикновено „Томахоук“ се изстрелват от надводни кораби или подводници, но украинският флот е силно отслабен, така че вероятно ще се наложи ракетите да бъдат изстрелвани от сушата.

Морската пехота и армията на САЩ вече са разработили наземни установки, които биха могли да бъдат предоставени на Украйна.

Дори ако САЩ не искат да предоставят тези установки, европейски представители смятат, че Украйна би могла сама да намери решение.

Един от тях посочил, че украинските инженери вече са успели да направят адаптация, за да използват британските ракети "Storm Shadow“, които първоначално били проектирани за съвременни самолети на НАТО, но били интегрирани за остарелия съветски изтребителен флот на Украйна.

В публикация в X по-рано тази седмица Зеленски заяви, че Украйна се надява да разшири своите възможности за далечни удари до края на годината, за да може войната да приключи "при справедливи условия“ за страната.

"Глобалните санкции и нашата прецизност на ударите практически се синхронизират, за да сложат край на тази война при справедливи условия за Украйна“, написа той.

"Всички цели за дълбок удар (в Русия) трябва да бъдат напълно осигурени до края на годината, включително разширяване на нашия далекобоен капацитет“, коментира Зеленски.