Пентагонът разработва нова ядрена стратегия при евентуална война с Китай или Русия

В Министерството на отбраната на САЩ се разработва нова ядрена стратегия, която поставя особен акцент върху възможното използване на тактическо ядрено оръжие с по-малък обсег в случай на регионална война с Китай или Русия. Това съобщава NBC News, позовавайки се на петима източници, запознати с плановете.

Работата по документа се ръководи от заместник-министъра на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, който изигра ключова роля при прекратяването на американската военна помощ за Украйна и при преразглеждането на военното присъствие на САЩ в Европа.

Новата стратегия предвижда актуализиране на вариантите за ответен ядрен удар, които се представят на президента на САЩ при възникване на кризисна ситуация. Според източниците на NBC целта е да се предотврати прерастването на конвенционален военен конфликт в ядрена война и да не се позволи на противника да използва подобен конфликт в своя полза. На първо място това се отнася до евентуални регионални конфликти с Русия и Китай, които във Вашингтон се разглеждат като основните ядрени съперници на Съединените щати.

Колби се застъпва за по-широка роля на тактическото ядрено оръжие за сметка на действащата стратегия, която разчита предимно на стратегически ядрени средства с голям обсег за унищожаване на ядрените сили на противника. Според него потенциалните противници на САЩ и без това знаят, че Вашингтон е готов да използва стратегическо ядрено оръжие.

Подходът му обаче предизвиква безпокойство сред редица експерти, които смятат, че подобна промяна може да отслаби политиката на ядрено възпиране, тъй като заплахата от мащабен стратегически ядрен удар ще изглежда по-малко убедителна. Според критиците това може също така да намали готовността на американските въоръжени сили при определени сценарии, тъй като те няма да бъдат достатъчно подготвени за действия в случай на широкомащабен ядрен конфликт.

"Трудно е да си представим подход, който да противоречи повече на заявената от Доналд Тръмп позиция, че трябва отново да направим нашата система за ядрено възпиране велика", заявява пред NBC източник от Конгреса на САЩ. По думите му Тръмп би искал да разполага с повече възможности в сферата на ядреното възпиране, а не с по-малко.

По-рано Тръмп и Пентагонът заявиха, че САЩ са изправени едновременно срещу две ядрени сили – Китай и Русия. Министерството на отбраната е включило в свой списък 130 организации и институции в Китай, Русия и Иран, чиято дейност според Вашингтон представлява заплаха за националната сигурност на САЩ.

След изтичането през февруари 2026 г. на срока на последния договор между САЩ и Русия за стратегическите настъпателни оръжия (Нов СТАРТ/СНВ-III), Тръмп и представители на неговата администрация дадоха да се разбере, че обмислят разполагането на допълнителни ядрени оръжия, както и евентуалното провеждане на нови ядрени изпитания.

Според източниците на NBC Елбридж Колби възнамерява да представи основните положения на новата стратегия в сряда по време на закрито военно мероприятие в щата Небраска, в рамките на посещение в Стратегическото командване на САЩ, което отговаря за американските ядрени сили.

В началото на 2024 г. Financial Times, позовавайки се на секретни документи на руските въоръжени сили, съобщи, че Русия е готова да използва тактическо ядрено оръжие не само като ответна мярка, но и в рамките на конвенционални бойни действия с цел "отрезвяване" на противника. Според публикацията критериите за подобно използване са значително по-либерални от официално признаваното досега от Москва.

За разлика от стратегическото ядрено оръжие, насочено основно към Съединените щати, руските тактически ядрени бойни глави, които могат да бъдат доставяни чрез наземни системи, авиация и ракети с морско базиране, са предназначени за използване предимно в Европа и Азия.