Пентагонът тихомълком пречи на Украйна да използва далекобойни ракети срещу Русия

Американски представители заявиха, че Пентагонът от месеци блокира използването на ракети с голям обсег от Украйна за удари в Русия, ограничавайки Киев от използването на мощно оръжие в борбата си срещу нахлуването на Москва.
Това става чрез въведен тихомълком от САЩ процес на преглед, даващ на министъра на отбраната Пийт Хегсет правомощия да забранява украински удари с голям обсег в Русия с американски ракети, като по този начин ефективно блокира ударите в продължение на месеци, пише "Уолстрийт Джърнъл" в събота.
Необявеният процес на одобрение на високо ниво в Министерството на отбраната е предотвратил използването на армейски тактически ракетни системи (ATACMS) срещу цели в Русия от края на пролетта, съобщи неназован служител.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 21 август, че Украйна „няма шанс да спечели“, ако не ѝ бъде позволено да атакува Русия, и разкритикува бившия президент на САЩ Джо Байдън, че не е позволил на Киев "да се бори, а само да се защитава".
"Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш нахлуващата страна. Това е като страхотен спортен отбор с фантастична защита, но е забранено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Същото важи и за Украйна и Русия“, написа Тръмп.
Според изданието това негово изявление все още не показва промяна в курса на администрацията или че Пентагонът може скоро да се откаже от гореспоменатия механизъм за одобрение. Един от събеседниците на изданието обаче смята, че Тръмп може да промени решението си и да коригира позицията си по въпроса за улесняване на разширяването на настъпателните операции срещу Русия.
Механизмът за преглед е разработен от заместник-министъра по политиката на Пентагона Елбридж Колби и наблюдава използването от Украйна на оръжия, произведени в Америка, и европейски оръжия, които разчитат на американско разузнаване и компоненти, посочва изданието.
В допълнение към процеса на преглед на ракетните удари, според съобщенията, е въведена система за оценяване дали САЩ разполагат с достатъчно запаси от определено оръжие. Колби въведе червени, жълти и зелени категории, за да помогне за определянето на това какви оръжия могат да бъдат доставени на Украйна.
Новият процес на преглед се прилага за британските ракети с голям обсег Storm Shadow поради зависимостта им от данните за насочване на САЩ, съобщиха британски служител и двама американски служители.
Поне в един случай Украйна е планирала да използва ATACMS срещу цел на руска територия, но ѝ е отказано одобрение, съобщиха двама американски служители.
Украйна за първи път получи версии на ATACMS с по-малък обсег през есента на 2023 г. През пролетта на 2024 г. САЩ започнаха да доставят подобрени модели с обсег до 300 километра. По това време на Киев беше разрешено да разполага тези ракети само срещу цели на окупирана украинска територия. Украйна за последно е получила пратка ATACMS, разрешена от бившата администрация на Белия дом, през пролетта, съобщиха неназовани американски служители пред “Уолстрийт Джърнъл“.
Киев е предложил закупуване на американски оръжия на стойност 90 милиарда долара като част от гаранциите за сигурност, тъй като Украйна и нейните съюзници се стремят да поддържат интереса от страна на Белия дом.
Предложението има за цел да осигури гаранциите за сигурност на САЩ и да затвърди дългосрочния ангажимент на Вашингтон към Украйна, като обвърже отбранителните нужди на Киев с тласък за американската индустрия.
Според съобщенията, планът ще бъде финансиран от европейските съюзници на Украйна, които ще финансират закупуването на американски оръжия.
Това е дискурсът на терориста: "Направи това, което желая, или ще взривя себе си и целия свят.". Разбира се, тук става дума за политически покер. Чисто изнудване със заплаха от апокалипсис. Рашистката върхушка около Путин си обича живота и бидейки олигархична, знае цената му.:)))
Ще видиш, ако можеш да преживееш радиация много пъти по-голяма от допустимата. Не мога да разбера, Тръмп и Рубио ги е страх, а форумните тролове не ги е страх? На луната няма да се повиши радиацията но там и без това е висока.
Много ми е тежко. Аз обичам " земята отвъд океана". Още прадядо ми е бил там и там е половината ми род, и там са много от приятелите ми. В САЩ има умни, смели и достойни хора. Как така стана, че президент на САЩ да е недоразумение като Тръмп? Явно са текли процеси в целия свят, които сме проспали. Презадоволените общества губят инстинктите си за опасност, за жалост. :) Е, затова се налага да бъдат събуждани от реалността. Наистина съдбата на света се решава днес в Украйна.
Война между САЩ и Русия? Тогава вече ще видим какво значи “тридневна СВО”.
Всички действия и бездействия сочат, че Европа и Америка имат общ план и действат заедно за краха на Блатната республика, но цената плаща само Украйна.
Много подличко!
Алооо, Га- зът, престани да безчинстваш в чужда земя, рашистка О- трепко!
В началото на 60-те години вземат решение да правят само подземни ядрени опити защото радиацията във въздуха е достигнала опасни размери. 1970г е била годината когато радиацията е щяла да стане непоносима за хората. Затова на хората които са родени от 1954-1963г им казват атомното поколение.
В Аляска Путин каза на Тръмп каква е червената линия за да използва ядрено оръжие и Тръмп се съобразява с това. Първо по Украйна, а после и по САЩ. Вчера Рубио каза че война между САЩ и Русия ще унищожи целия свят вероятно чрез голямата радиация която ще се получи.
Този факт показва пълна координация между тръмпистите и Путин и е свързан с факта, че Тръмп отново отложи икономическите санкции срещу Русия и даде на Путин 2-3 седмици „време за обмисляне“ със заплахата от „сериозни икономически последици“. Нека никой не се заблуждава. Тръмп няма да налага икономически санкции на Русия. Какъв вид търговия имат САЩ с Русия? САЩ купуват петрол от Русия. Ще наложи ли Тръмп мита на САЩ?
За Тръмп и неговата милиардерска хунта Русия е важен икономически донор на САЩ. …
След финансовата криза от 2008 г., когато над 200 американски банки се сринаха, САЩ останаха без пари, без производство, без средна класа. Руските пари са това, което движи бизнеса в САЩ.
Руските олигарси са пренесли целия си бизнес в САЩ, Великобритания и Европа, американските банки са пълни с руски пари. Републиканските милиардери правят бизнес само с руски олигарси. Руският олигарх Арестов спаси бизнеса на Тръмп от пет фалита. Всичко, което Тръмп каза, е лъжа и игра за сметка на украинската кръв.
Европа вече не трябва да разчита на Тръмп за прекратяване на войната, а трябва да изгради своя собствена, напълно независима политика.
Само европейските неолиберали от ЕНП все още вярват в Тръмп, защото са получили неолибералното си кредо от Америка и са се превърнали в нейни верни кучета.