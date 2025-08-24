Пентагонът тихомълком пречи на Украйна да използва далекобойни ракети срещу Русия

Американски представители заявиха, че Пентагонът от месеци блокира използването на ракети с голям обсег от Украйна за удари в Русия, ограничавайки Киев от използването на мощно оръжие в борбата си срещу нахлуването на Москва.

Това става чрез въведен тихомълком от САЩ процес на преглед, даващ на министъра на отбраната Пийт Хегсет правомощия да забранява украински удари с голям обсег в Русия с американски ракети, като по този начин ефективно блокира ударите в продължение на месеци, пише "Уолстрийт Джърнъл" в събота.

Необявеният процес на одобрение на високо ниво в Министерството на отбраната е предотвратил използването на армейски тактически ракетни системи (ATACMS) срещу цели в Русия от края на пролетта, съобщи неназован служител.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 21 август, че Украйна „няма шанс да спечели“, ако не ѝ бъде позволено да атакува Русия, и разкритикува бившия президент на САЩ Джо Байдън, че не е позволил на Киев "да се бори, а само да се защитава".

"Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш нахлуващата страна. Това е като страхотен спортен отбор с фантастична защита, но е забранено да играе в нападение. Няма шанс за победа! Същото важи и за Украйна и Русия“, написа Тръмп.

Според изданието това негово изявление все още не показва промяна в курса на администрацията или че Пентагонът може скоро да се откаже от гореспоменатия механизъм за одобрение. Един от събеседниците на изданието обаче смята, че Тръмп може да промени решението си и да коригира позицията си по въпроса за улесняване на разширяването на настъпателните операции срещу Русия.

Механизмът за преглед е разработен от заместник-министъра по политиката на Пентагона Елбридж Колби и наблюдава използването от Украйна на оръжия, произведени в Америка, и европейски оръжия, които разчитат на американско разузнаване и компоненти, посочва изданието.

В допълнение към процеса на преглед на ракетните удари, според съобщенията, е въведена система за оценяване дали САЩ разполагат с достатъчно запаси от определено оръжие. Колби въведе червени, жълти и зелени категории, за да помогне за определянето на това какви оръжия могат да бъдат доставени на Украйна.

Новият процес на преглед се прилага за британските ракети с голям обсег Storm Shadow поради зависимостта им от данните за насочване на САЩ, съобщиха британски служител и двама американски служители.

Поне в един случай Украйна е планирала да използва ATACMS срещу цел на руска територия, но ѝ е отказано одобрение, съобщиха двама американски служители.

Украйна за първи път получи версии на ATACMS с по-малък обсег през есента на 2023 г. През пролетта на 2024 г. САЩ започнаха да доставят подобрени модели с обсег до 300 километра. По това време на Киев беше разрешено да разполага тези ракети само срещу цели на окупирана украинска територия. Украйна за последно е получила пратка ATACMS, разрешена от бившата администрация на Белия дом, през пролетта, съобщиха неназовани американски служители пред “Уолстрийт Джърнъл“.

Киев е предложил закупуване на американски оръжия на стойност 90 милиарда долара като част от гаранциите за сигурност, тъй като Украйна и нейните съюзници се стремят да поддържат интереса от страна на Белия дом.

Предложението има за цел да осигури гаранциите за сигурност на САЩ и да затвърди дългосрочния ангажимент на Вашингтон към Украйна, като обвърже отбранителните нужди на Киев с тласък за американската индустрия.

Според съобщенията, планът ще бъде финансиран от европейските съюзници на Украйна, които ще финансират закупуването на американски оръжия.