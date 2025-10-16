Перник е първенец по загуби на вода – 83%, в София са най-малко - 37%

Първенец по загуби на вода през 2024 г. като количество е ВиК дружеството в област Перник (49.69 куб.м/км/ден). Като дял от ресурса на вход, общите загуби на вода са най-високи в Шумен (83.67%), в Перник (83.25%) и в Сливен (81.39%), а най-ниски – в София, при концесионера "Софийска вода" (37.40%). Това става ясно от обширен анализ на проблема с безводието, направен от Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) и обхващат операторите в 28-те области на страната. Основен акцент в анализа е доколко дружествата са изпълнили поставените им цели за намаляване на загубите на вода за 2024 г., защото именно те са ключов фактор за безводието.

Загубите на вода имат съществено значение за вероятността за въвеждане на режим на водоподаването, доколкото в случаите на увеличение на загубите на вода, дружествата вземат от природата по-голямо количество вода, за да удовлетворят нуждите на потребителите – което е неприемливо в случаи на намаляващ капацитет на водоизточниците, обяснява КЕВР.

Първенец по загуби на вода през 2024 г. е дружеството в област Перник, при това отчитайки значителните финансови средства, които бяха отпуснати от правителството за подмяна на водопроводна инфраструктура след водната криза през 2019 г., както и осигурените средства по програма "Околна среда 2014-2020 г.", акцентира КЕВР.

Над 70% са загубите на вода също в Монтана (77.63%), Добрич (74.91%), Търговище (73.61%), Разград (72.99%), София област (72.56%), Хасково (72.41%), Плевен (71.31%) и Ямбол (70.6%).

За 12 регионални ВиК оператора е установено, че през периода 2020 – 2024 г. се наблюдава както увеличаване на загубите на вода общо за територията, така и в някои от най-големите населени места, обслужвани от дружествата, пише още в анализа на КЕВР. От тези ВиК дружества (Плевен, Ловеч, Търговище, Шумен, София-област, Перник, Варна, Разград, Хасково, Пазарджик, Бургас и Смолян) е изискана допълнителна информация и са направени констативни протоколи.

Загубите на вода като количество (ПК4а) и като дял от водата на вход (ПК4б) за 2024 година

Източник: Анализ на КЕВР, октомври 2025 г.

260 868 души у нас са били засегнати от режим на водата през август

Анализът на КЕВР потвърждава, че 260 868 души са били засегнати от режим на водата в средата на август тази година в общо 299 населени места (16 града и 283 села).

Най-голямо е засегнатото от безводието население в Плевенско – над 106 000 души, а също в областите Сливен, Ловеч и Благоевград.

В област Плевен 13 населени места са били на режим на водата през август тази година. За 10 от тях са въвеждани общо 3 пъти режими от началото на 2023 г. до края на август 2025 г., като тези населени места са били на режим между 210-240 дни за посочения период. За едно населено място са въвеждани 2 пъти режими, но с обща продължителност 430 дни.

Загубите на вода в селищата в Плевенско варират между 29.5% до 91.3%, пише още в анализа. В 7 населени места в областта неотчетената вода се увеличава през първото полугодие на 2025 г. спрямо нивата от 2023 г., измерена както в процент спрямо водата на вход в системата, така и като количество в абсолютна стойност (м3/км/ден). Особено съществено е увеличението на загубите на вода в самия град Плевен (88 565 души), където неотчетената вода, измерена като количество е нараснала с 23% от 115.57 м3/км/ден през 2023 г. до 141.92 м3/км/ден през първото полугодие на 2025 г. Това е една от най-високите стойности изобщо отчетени от ВиК оператори за населени места над 500 души с въведен режим на водоподаването през август 2025 г., става ясно от анализа.

Данните, предоставени от ВиК Плевен на КЕВР, показват, че от януари 2023 г. до август 2025 г. дружеството "ВиК-Плевен" не е предприело "необходимите инвестиционни и експлоатационни мерки за подобряване експлоатационното състояние на елементите на водоснабдителните мрежи и съоръжения". От данните е видна липсата на предприети адекватни мерки за гр. Плевен, който е най-голямото населено място, подложено на режим през 2025 г., и за което се отчита изключително високо ниво на загуби на вода през първото полугодие на 2025 г., в размер на 141.9 м/км/ден.

За периода от януари 2023 г. до юни 2025 г. дружеството е подменило едва 2.4 км, или 0.7% от водопроводната мрежа на населеното място. В допълнение са подменени 174 сградни отклонения, монтиран е 1 редуктор на налягане, инсталирани са 8 спирателни кранове и са открити 43 скрити теча, пише още в анализа.