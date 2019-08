Перу и Колумбия предлагат пакт за спасяването на Амазония

Перу и Колумбия призоваха останалите страни от басейна на Амазонка да сключат пакт за опазване на най-голямата тропическа гора в света, предаде Ройтерс. Идеята е пактът да бъде сключен на президентска среща, насрочена за 6 септември в амазонския регион Летисия в Колумбия.

Перуанският президент Мартин Вискара съобщи след срещата си с колумбийския му колега Иван Дуке, че страните от Амазония трябва да бъдат обвързани с общ план за опазване на дъждовните гори. Тропическата джунгла се поделя между Бразилия, Перу, Колумбия, Венецуела, Еквадор, Боливия, Гвиана и Суринам. Най-голямдял от дъждовната гора притежава Бразилия – близо 60% от Амазония е на бразилска територия.

В петък левият боливийски президент Ево Моралес призова за извънредна среща на амазонските страни, но обясни, че "някои страни" са показали липса на интерес поради идеологически причини. Моралес, който също е обвиняван за предприемане на мерки, водещи до унищожаването на гората, се включи лично в гасенето на пожарите, за да покаже ангажираност.

Във сряда бразилският президент Жаир Болсонаро показа признаци, че ще отстъпи на международния натиск за спасяването на гората. Той обяви, че страната ще приеме чуждестранна помощ в борбата срещу пожарите в Амазония, но само ако тя определя как ще бъдат харчени средствата, съобщи Ройтерс.

"Бразилското правителство, чрез своя президент, е отворено към получаването на финансова подкрепа от организации или отделни страни. С тези пари, когато влязат в страната, ще се разпорежда само бразилският народ", заяви президентският говорител Рего Барос.

По думите му Бразилия не е против диалога с Франция. Това е и очевиден опит за успокояване на публичния скандал между президентите на Бразилия и Франция, отбелязва Ройтерс.

Дипломатически източник в столицата Бразилия е заявил пред Ройтерс, че бразилското правителство е приело 10 милиона лири от Великобритания за борба с пожарите. Засега пресслужбата на Болсонаро не е открита за коментар на информацията.

