Пет години по-късно Радев отново нарече управляващите мутри

Пет години след популярния си призив “Мутри вън” и размахания във въздуха юмрук, президентът Румен Радев отново определи управляващите като мутри.

Това се случва в четвъртък по време на тържественото отбелязване на 51 години от обявяването на Гулянци за град, където президентът е бил поканен от кмета на града Лъчезар Яков.

"Желая ви много добро настроение. Гостите, дошли по поръчка, няма да ви го развалят – аз съм сигурен. Нито мутрите от София, завзели управлението на страната, няма да успеят да развалят вашия празник", казва Радев пред жителите на града.

Това става ясно от видео, разпространено от профила на бившия евродепутат и журналист Николай Бареков, който водеше листата на доганистите във Враца на последните избори.

Повод за думите на държавния глава са група мъже с черни тениски, които освиркват речта му.

"Гулянци ражда хора с култура, а не дошли гости да правят провокации. Знаем по чия поръчка са тук и няма да успеят. Съгласни ли сте?“, пита Румен Радев.

На тези думи въпросната група мъже отговаря с възгласи "ууу".

В официалното прессъобщение на администрацията на президента за инцидента се намеква само в едно цитирано изказване на държавния глава.

"Гулянци ражда хора с талант, а не гости, дошли по поръчка да правят провокации", посочи още държавният глава в приветствието си на площад "Свобода".

През изданието "Клуб Z" президентството потвърждава автентичността на думите на Радев.

Спомени от горещо политическо лято

Думите му напомнят популярния му призив по време на бурните антиправителствени протести от лятото на 2020 г. - “Мутри, вън”.

Радев се появи на атиправителствените протести още в самото им начало. Една от причините за бурната обществена реакция бе прокурорската акция, при която въоръжени мъже нахлуха в президентството, за да търсят доказателства. Още същия ден пред президентството започнаха да се съборат недоволни.

Държавният глава излезе при тях с вдигнат юмрук, а малко по-късно произнесе фразата.

В края на 2020 г. Той обясни, че това “не е само негов призив, а ехото на стотици българи, които не желаят повече да живеят в лъжа и беззаконие".

Когато бе попитан дали отново е готов да излезе на площада с вдигнат юмрук, Радев каза:

"Винаги ще изляза и ще го направя, защото винаги съм на страната на българите, когато те отстояват своите принципни позиции в името на България".

Сходната фраза, изречена от Радев идва на фона на все по-засилващата се информация, че той готви свои политически проект.

Санкционираният по "Магнитски" Делян Пеевски, който често влиза в задочни спорове и политически атаки с Радев, многократно призовава държавния глава да слезе от президентството и да обяви проекта си.

Преди дни дори председателят на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че би бил щастлив, ако Радев създаде партия, защото така има партии, които да внасят вотове на недоверие и да напрягат обстановката.

Първанов не вярва в успеха на проект на Радев

По-рано в събота президентът в периода 2002 - 2012 г. Георги Първанов обяви, че според него евентуален проект на Радев няма да сполучи, поне на база личния му опит.

По думите му социолзите давали 17-18% на създадената от него през 2014 г. лява партия "АБВ".

"Видя се, че този процент е надут от някои други очаквания. Допускам, че президентът Радев също няма да има крупен успех с един такъв проект, но това си е негова работа. След като излезе от президентската институция, той има право да предприема каквото иска", каза Първанов в ефира на бТВ.

По думите му вече има политическо статукво и избирателите са ориентирани, докато нов проект не изисква само лидерство на един човек, а работещи по места структури.

"Без такива в България политика трудно се прави и то се вижда с някои от по-младите формации. А и защото идейно някак си не виждам място за нови проекти в България“, обясни Първанов.