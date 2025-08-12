Петима се борят за мястото на Ваня Кастрева като началник на образованието в София

Петима се борят за мястото на досегашния началник на Регионалното управление на образованието (РУО) – София-град Ваня Кастрева. Това става ясно от информацията за конкурса за шеф на образователната администрация в столицата на сайта на Министерството на образованието и науката (МОН).
Ясни са и имената на петимата кандидати. Това са Клара Арабаджиева (директор на 19. СУ "Елин Пелин" и старши учител по математика, физика и информационни технологии), Вяра Богатева (била е образователен директор на SoftUni Kids и бивш директор на 151 ДГ "Леда Милева" в София), Елеонора Лилова (директор на 2 СУ "Акад. Емилиян Станев" и бивш председател на Държавната агенция за закрила на детето), Филип Филипов (директор на Професионалната гимназия по електротехника и автоматика в София) и Вера Влахова (старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – София-гра и бивш директор на Професионалнат техническа гимназия в Сандански с преподавателски опит в столицата).
Освен петте допуснати кандидатури в столицата има и двама недопуснати кандидатити – Анна Гумас (заради неудостоверен минимален опит на ръководна длъжност в институциите от системата на образованието или нейната в администрация) и Силвия Златанова (заради непредставяне на всички необходими документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит).
Какви бяха изискванията към кандидатите за длъжността:
Минимални
Да имат най-малко образователно-квалификационна степен "магистър";
Професионален опит от поне 5 години на ръководна длъжност в институциите от системата на предучилищното и училищното образование (важи също и минимум 5-годишен опит на ръководна или експертна длъжност в администрация, свързана с предучилищното и училищното образование);
Минимален ранг – II младши (бел. авт. става дума за ранг във връзка с професионалната квалификация; според Закона за държавния служител тези рангове се разделят в две групи - "младши" и "старши" и варират между I младши и V старши; ранг II младши получават държавните служители, които имат две последователни годишни оценки не по-ниски от "Изпълнението надвишава изискванията" или три последователни годишни оценки не по-ниски от "Изпълнението напълно отговаря на изискванията").
Допълнителни
За професионалната област, която може да бъде в следните области на висшето образование: "Педагогически науки", "Хуманитарни науки", "Социални, стопански и правни науки", "Природни науки, математика и информатика", "Технически науки", "Аграрни науки и ветеринарна медицина", "Здравеопазване и спорт", "Изкуства" и "Сигурност и отбрана".
Бъдещият началник на РУО – София-град ще наследи поста от Ваня Кастрева, която изпълнваше длъжността от 2006 г. досега с кратко (двугодишно) прекъсване. Паузата се наложи през август 2014 г., когато Кастрева стана заместник-министър на образованието - първо служебен (в кабинета на Георги Близнашки), а по-късно и редовен във второто правителство на Бойко Борисов.
Бъдещи началници на регионални управления на образованието в страната
Едновременно с конкурса за шеф на РУО – София-град Министерството на образованието и науката търси и началници на регионалните управления в Бургас, Велико Търново и Перник.
Оказва се, че най-голям е бил напливът от кандидати за мястото в София. Само един е желаещият за Бургас - Валентина Камалиева. Двама са поискали да оглавят Регионалното управление на образованието в Перник - Юлиана Серафимова и Иво Георгиев (като Георгиев не е допуснат до конкурса заради непредставяне на всички необходими документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит). Във Велико Търново кандидатурите са четири – на Розета Заркова, Филип Филипов, Виолета Йосифова и Здравка Минчева.
Предстои кандидатите да положат писмен тест (б. ред. за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност) в първия етап на подбора. Това ще се случи сутринта на 19 август, а по-късно през деня ще се проведе и интервю (с допуснатите след теста кандидати). Въз основа на окончателният им резултат (сумата от оценките на теста и интервюто) ще се извърши и финалното класиране.
Протоколите от конкурсите, заедно със съпътстващите ги документи следва да бъдат представени на просветния министър Красимир Вълчев в 10-дневен срок от провеждането на конкурсите. Две седмици по-късно ще бъдат издадени и актовете за назначаване на класираните на първите места.
Трябва да се избере топ-рубладжията/рубладжийката. Както си му е ред в Задунайскуту МилиционЭристань от 180 години.
Интересно, защо се натискат толкова хора за една по същество обикновена чиновническа длъжност? Вероятно, има някакъв интерес, като у нас се разбира по един и същи начин за държавните служби- бъркане в кацата с мед.Няма друго обяснение. И то в сферата на образованието, а представете си какво е в другите области....