Петима ще си оспорват лидерството на японската Либерално-демократическа партия

Бившата министърка на икономическата стабилност на Япония Санае Такаичи, дългогодишен политик от Либерално-демократическата партия (ЛДП) и фискален гълъб, реши да се кандидатира за лидер на партията след оставката на премиера Шигеру Ишиба заради загубите на изборите, предадоха Ройтерс и Киодо.

Представители на ЛДП заявиха, че партията ще организира "пълноценно" гласуване, а не по-бързата и опростена процедура, за да избере следващия си лидер. При "пълноценното" гласуване всеки депутат дава един глас, като отделно от тях в първия тур ще участват и редовите членове на партията.

Очаква се този формат да благоприятства Такаичи и друг потенциален кандидат, министъра на земеделието Шинджиро Коидзуми, сред най-малко пет кандидати, заяви високопоставен депутат от ЛДП.

Партията планира да организира гласуването на 4 октомври, според представител на ЛДП.

Такаичи и Коидзуми – син на бившия премиер Джуничиро Коидзуми, който придоби известност като министър на земеделието на Ишиба, натоварен със задачата да ограничи скока в цените на ориза – се очертават като фаворити в надпреварата. Нито един от двамата не е обявил официално кандидатурата си, но те се класираха съответно на второ и трето място в последната лидерска надпревара през септември 2024 г.

Сред другите потенциални кандидати са бившият външен министър Тошимицу Мотеги, както и главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши, според източник, близък до главния говорител на правителството.

Премиерът Ишиба обяви оставката си в неделя, поемайки отговорност за резултатите на изборите, при които управляващата коалиция загуби мнозинството си и в двете камари на парламента на фона на недоволството на избирателите от ръста на цените.