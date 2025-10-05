Петима загинали и десетки хиляди без ток след масирана руски ракетна и дронова атака срещу Украйна (Обновена)

Петима души са загинали, а десетки хиляди са останали без ток след масирани руски атаки с ракети и дронове в Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски.
В село Лапаивка близо до Лвов руски удар е убил четирима души от едно семейство, включително 15-годишно момиче. Още един човек е загинал в Запорожие.
Според Зеленски Русия е изстреляла над 50 ракети и 500 дрона, като ударите са засегнали Лвов, Запорожие, Суми, Чернигов, Херсон, Харков, Одеса и Кировоград.
Полша вдигна изтребители за защита на въздушното си пространство, а системите за ПВО в Украйна бяха активирани.
Русия твърди, че е поразила военни и инфраструктурни цели, докато украинските власти съобщават за масови прекъсвания на електрозахранването и щети по енергийните обекти.
Зеленски отново призова за ускорено предоставяне на средства за противовъздушна отбрана, за да бъде спряна „въздушната терористична кампания“ на Москва.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
15 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Импотентният и инфантилен Запад вече четвърта година се мотае и не дава адекватна военна помощ за Украйна и гледа мило засмено как всеки ден убиват цивилни в Украйна. Нещо повече не реагира и на дроновете , които полетяха в собствения му двор, оставил е рашисткия сенчест флот да си разиграва коня и Орбановци и Фицовци да спъват решенията му. Поведението на глуха полузащита, когато някой вече ти троши прозорците , а ти се правиш , че не забелязваш, защото не трябвало да го провокираш, води единствено до още по - голяма наглост у противника ти и до неизбежен сблъсък.
Коолко са тъпи, че не щат отново да са в СССР/РФ, колко са нахални да си искат свободата да решат сами, дори да сгрешат.
Абе аз да ти го набия отзад целия ... пък другото не ме интересува !
Ако имаше война между САЩ и Раша, то досега Путлер щеше да е приключен. Вместо това обаче начело на САЩ се изредиха неадекватни идиоти като се почне от Обама, мине се през Байдън и се стигне до Доня, които бяха и са готови да хвърлят Украйна в лапите на Раша. А война между САЩ и Раша ще има и е въпрос на време тъй като Москва няма да се спре в Украйна, а ще иска още и още.
Бавна и мъчителна смърт на Путлер.
съдейки по дизлайковете обаче явно и ние не разбираме..
Томахавките идат на путлиристити по чутурити
определено неразбират , но то си е за тяхна сметка
Така е, украинците сега са жертва на войната между САЩ и Русия, но предполагам че много не от тях не го разбират.
Е не им увират главите на украйнците ,ама то ,като е рекъл Пелинко "Стари хора казват: дека не помага,. ете блага дума — тамо пък тояга" Та ше им уврат, те руснаците ,ще се погрижат с подгряването