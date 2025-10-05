Петима загинали и десетки хиляди без ток след масирана руски ракетна и дронова атака срещу Украйна (Обновена)

Петима души са загинали, а десетки хиляди са останали без ток след масирани руски атаки с ракети и дронове в Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски.

В село Лапаивка близо до Лвов руски удар е убил четирима души от едно семейство, включително 15-годишно момиче. Още един човек е загинал в Запорожие.

Според Зеленски Русия е изстреляла над 50 ракети и 500 дрона, като ударите са засегнали Лвов, Запорожие, Суми, Чернигов, Херсон, Харков, Одеса и Кировоград.

Полша вдигна изтребители за защита на въздушното си пространство, а системите за ПВО в Украйна бяха активирани.

Русия твърди, че е поразила военни и инфраструктурни цели, докато украинските власти съобщават за масови прекъсвания на електрозахранването и щети по енергийните обекти.

Зеленски отново призова за ускорено предоставяне на средства за противовъздушна отбрана, за да бъде спряна „въздушната терористична кампания“ на Москва.