Петима журналисти на "Ал Джазира" са били убити при удар в Газа

Петима журналисти на катарската телевизия “Ал Джазира”- двама кореспонденти и трима оператори - са убити при израелски удар в Газа, предадоха “Ал Джазира” и световните агенции. Катарската медия твърди, че ударът е бил насочен срещу журналистите, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Същевременно израелската армия съобщи, че е убила журналиста 28-годишният репортер на “Ал Джазира” Анас аш Шариф в Газа.

Журналистът е обвиняван от израелските военни, че е ръководил терористична клетка на "Хамас" и е бил отговорен за ракетни атаки срещу израелски цивилни и срещу израелските военни, се казва в изявление на израелските сили.

Правозащитници обаче заявиха, че той е бил мишена заради репортажите си от фронтовата линия за войната в Газа и че твърдението на Израел не е доказано. Група за свобода на пресата и експерт на ООН предупредиха, че животът на Ал Шариф е в опасност заради репортажите му от Газа. Специалният докладчик на ООН Ирен Хан заяви миналия месец, че твърденията на Израел срещу него са необосновани, предаде Ройтерс.

Другите убити журналисти са Мохамед Крейкех, Ибрахим Захер и Мохамед Нуфал, съобщи Ал Джазира. Те са загинали при удар по палатка близо до болница “Шифа” в източната част на град Газа, предаде Ройтерс. Служител в болницата казва, че при удара са били убити още два души.

Според катарската медия убитите журналисти на „Ал Джазира“ от израелската армия стават общо 10 от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г., отбелязва Франс прес.

„Ал Джазира“ съобщи, че Ал Шариф е оставил съобщение в социалните мрежи, което да бъде публикувано в случай на смъртта му, в което се казва: „...Никога не съм се поколебал да предам истината такава, каквато е, без изопачаване или невярно представяне, надявайки се, че Бог ще стане свидетел на онези, които мълчат“, предаде Ройтерс.

Още през октомври 2024 г. израелските военни посочиха Ал Шариф като един от шестимата журналисти от Газа, за които твърдяха, че са членове на “Хамас” и палестинския “Ислямски джихад”, позовавайки се на различни документи.

“Ал Джазира” категорично отхвърли представянето на техни журналисти като терористи от страна на израелските окупационни сили.

В изявление Комитетът за защита на журналистите (CPJ), който през юли призова международната общност да защити Ал Шариф, заяви, че Израел не е предоставил никакви доказателства в подкрепа на обвиненията си срещу него.

„Моделът на Израел да етикетира журналистите като бойци, без да предоставя достоверни доказателства, повдига сериозни въпроси относно намеренията му и зачитането на свободата на пресата“, заяви директорът на CPJ за Близкия изток и Африка Сара Кудах.

Терористичната групировка “Хамас”, която управлява в Газа, твърди, че убийството може да е сигнал за началото на израелска офанзива.

„Убийството на журналисти и сплашването на останалите проправя пътя за тежко престъпление, което окупацията планира да извърши в град Газа“, се посочва в изявление на Хамас, цитирано от Ройтерс.

В неделя израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че планира нова израелска офанзива в Газа, “за да довърши работата” и да се справи с “двете останали крепости на “Хамас”.

Нетаняху защити военната офанзива, отбелязвайки, че целта не е окупация на Газа, а нейното освобождаване. Той критикува и реакциите срещу израелски план, след като редица страни по света, както и израелски граждани, осъдиха действията на правителството.

С убийството на петимата журналисти на „Ал Джазира“ броят на загиналите в Газа медийни работници доближава 200 души, според данни на „Репортери без граници“.

„Ал Джазира" е създадена в Доха през 1996 г. с указ на бившия емир на Катар, шейх Хамад бин Халифа Ал Тани. Указът предвижда медията да получи заем от правителството в размер на около 140 милиона долара за създаването ѝ и за покриването на разходите по репортажите ѝ за идните пет години след създаването ѝ. След това катарското правителство продължи да финансира част от бюджета на медията, което породи въпроси дали тя е независима, предаде БТА.

По време на Арабската пролет в Близкия изток и Северна Африка през 2011 г. медията даде платформа за изява на опозиционните групи, по-специално на „Мюсюлмански братя“ и беше подложена на натиск от правителствата в региона.

През 2017 г. съседите на Катар му налагат дипломатическа и икономическа блокада, която трае три години. Тогава един от призивите към Катар е той да скъса връзките с „Мюсюлмански братя“ и „Хамас“ и да закрие „Ал Джазира“ и нейните филиали.

Катар е страна посредник в конфликта в Газа. От началото на войната „Ал Джазира“ излъчва репортажи от Газа. През април 2024 г. израелският парламент забрани излъчването на чужди медии, смятани за рискови за сигурността на страната. Тогава израелският премиер обвини „Ал Джазира“, че е орган на пропагандата на „Хамас“ и че е участвала активно в атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. На 5 май на „Ал Джазира“ беше забранено да излъчва от Израел.