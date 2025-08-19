Петиция от над 110 000 души се бори телетата да не бъдат отглеждани в клетки

Петиция с подписите на над 110 000 души, която е пета по реда си и е събрала най-голяма подкрепа, иска забрана на клетките, в които се отглеждат телета.
"Скоро в България нито едно теле няма да бъде хвърляно насила в малка клетка от раждането си и заключено там месеци наред. Без бягство. Без милост. Принудено да прекара детството си в самота и в страх. Без пространство, без възможност да прави това, за което е родено - да тича, да играе, да подскача, да се сприятелява с други телета.", коментира председателят на "Невидими животни" инж. Стефан Димитров. Той посрещна във вторник сутрин граждани, народни представители, ветеринари, животновъди и артисти пред Народното събрание за внасянето на петицията за забрана на клетките за телета в България.
Събраните гласове отговарят на нагласите на най-малко 76% от българските граждани, съгласно социологически проучвания.
"От днес НС е на ход. От днес е време за действия!", посочи Димитров по време на събитието.
"Подписал съм петицията още преди да стана народен представител и това е кауза за мен от години. Надявам се в максимално кратки срокове, когато парламентът започне своята работа, да бъдат приети и тези промени", коментира пред присъстващите Габериел Вълков от БСП, когото внасянето на подписите събра в обща кауза с колегата му Цветан Предов от ИТН.
"Беше крайно време в България да разберем, че хуманното отношение към децата, към хората върви заедно с това към животните", добави Предов и благодари на подписалите, към които принадлежи и той.
И да ги колят внимателно, бавно.