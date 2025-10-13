Петиция свали временно израелски филм от фестивала "Синелибри"

Филмът на израелския режисьор Том Шовал "Писмо до Давид" беше временно свален от кино-литературния фестивал "Синелибри" след натиск и петиция от страна на близо 50 общественици, кино дейци и журналисти. Впоследствие петицията беше подписана от още близо 300 души. С нея подписалите се упрекват организаторите на фестивала за партньорството им с израелското посолство в България и определя действията им като "морално осъдителни".

Директорката на фестивала Жаклин Вагенщайн излезе с позиция, с която обясни, че прожекцията на филма е временно спряна заради мерки за сигурност, но ще направи всичко възможно "той да стигне до всички, които искат да го гледат".

"Писмо до Давид" е документален разказ и своеобразно писмо до младият Давид Кунио, отвлечен от терористичната групировка "Хамас" от кибуца Нир Оз на 7 октомври 2023 г. Той е сред оцелелите, които бяха освободени по-рано тази сутрин.

Преди десет години Давид и неговият брат участват в дебютния филм на Шовал — "Youth" (Младост- б.а). С филма режисьорът предава трогателното послание към похитения актьор.

Подписалите в петицията призоват ръководството на международния кино-литературен фестивал Cinelibri да прекъсне своето партньорство с Посолството на Израел в България. Те адресират петицията си до директора на фестивала Жаклин Вагенщайн и изпълнителния директор Александра Александрова и изразяват "дълбоко разочарование от продължаващото партньорство", което, според тях, "легитимира политическия дневен ред на държава, пряко отговорна за системното унищожение на палестинския живот и култура".

"В разгара на продължаващия геноцид в Газа, за втора поредна година Cinelibri организира специална Гала вечер на Израел, широко рекламирана онлайн и в хилядите брошури на фестивала. Това е не само неподобаващо, но и морално осъдително. На 9 октомври галата е свалена от уебсайта на фестивала. Въпреки това спонсорството на Посолството на Израел продължава да фигурира там", посочват подписалите се обществници.

Те призовават "Cinelibri" да прекъсне финансовите и културните си връзки с израелското посолство, да преразгледа своите насоки за спонсориране и ръководителите му да заемат морална позиция срещу културното „изпиране“ на геноцида и апартейда.

Единствената прожекция на филма беше предвидена на 16 октомври от 18:30 в „Дом на киното“, където зрителите можеха да се срещнат и разговарят с режисьора на филма Том Шовал. Той обаче беше премахнат от онлайн програмата на "Синелибри", както и от програмата на "Дом на киното".



Филмът вече не е сред обявените прожекции на 16 октомври в програмата на "Дом на киното"



"Писмо до Давид" вече не и в официалната програма на фестивала за 16 октомври

"Синелибри не допуска цензура или автоцензура"

Заради създалата се ситуация директорът на фестивала Жаклин Вагенщайн излезе с позиция, в която заявява, че "екипът на Синелибри никога не се е намесвал в политически дебат и не е заемал политически позиции".

"Да, Синелибри е фестивал за кино и литература, а киното и литературата днес са ангажирани повече от всякога с широка палитра от социални, политически, екологични и други проблеми, някои от които извънредно болезнени.“, пише тя във Facebook.

По думите ѝ „Писмо до Давид“, „който отличен на редица международни фестивали, сред които и Берлинале, разказва потресаваща действителна история за невинни жертви на насилие, заложници на една терористична групировка“.

"Това е филм, който не съдържа агресия и не обижда нито една общност или група хора. За сметка на това, саботажните антисемитски акции срещу излъчването на филм с подобно съдържание представляват форма на морално насилие – те на практика ограничават свободата на творчеството и нарушават правата на зрителите“, пише Вагенщайн.

Според нея организаторите на тези акции се стремят да дискредитират самия фестивал.

"В този контекст „Синелибри“, както и някои кина, станаха обект на вандалски прояви. Нека се запитаме: кой всъщност е насилникът тук, този, който прави филмите достояние на широката общественост или този, който лепи стикери по тоалетните?", разказва тя.

По думите ѝ основен ангажимент на екипа на фестивала е да гарантира „сигурността на зрителите, чуждестранните гости и партньорските кина и „именно това налага временното прекратяване на една публична прожекция“.

"В никакъв случай няма да се поддадем на този натиск и ще направим всичко необходимо филмът да достигне до абсолютно всеки, който иска да го види", отбелязва тя.

Според нея не нужно да "отговаря на неграмотна, нескопосана и многократно редактирана петиция, съдържаща предимно неверни твърдения и подписана от малка група яростни антисемити, придружени от няколко заблудени, които твърдят, че не са такива и не упражняват цензура".

"Аз съм еврейка и се гордея с това! Всеки акт, насочен срещу мен на тази основа – като директор на фестивала, както и срещу произхода на нашите гости и филми – ще бъде третиран като проява на антисемитизъм, за което ще бъдат сезирани съответните институции и органи", посочва още Вагенщайн.

По думите ѝ, "ако се проследи добросъвестно програмата на фестивала, сега и през годините, ще стане ясно, че Синелибри винаги е бил трибуна на изключително разнообразни и разнопосочни кино-литературни послания и никога не е допускана "цензура" или "автоцензура" по отношение на дадена проблематика, теми и идеи.

Скандалът идва само няколко дни след откриването на единадесетото издание на кино-литературния фестивал, който започна с премиерата на „Чужденецът“ на Франсоа Озон в Зала 1 на НДК.

Фестивалът ще продължи до 3 ноември, а зрителите ще могат да посетят повече от 30 специални събития и да гледат около 70 филма от цял свят.