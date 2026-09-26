"Петрохан" и дългата ръка на Кремъл по време на избори (подкаст)

За избори, а и не само, е по-ефективно да се работи в социалните мрежи, отколкото на терен. Това смята експертът по борбата срещу дезинформацията, хибридните атаки и политическите кампании в социалните мрежи Георги Ангелов от компанията за медиен мониторинг Sensika.

Какви са механизмите за дезинформация в социалните мрежи и как в България се прокарва проруска пропаганда в условията на война?

В този епизод на подкаста "Наяве с Mediapool" говорим още и за политическата употреба на трагедията "Петрохан-Околчица", поведението на медиите и очакванията за предстоящите избори.

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