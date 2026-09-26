"Петрохан" и дългата ръка на Кремъл по време на избори (подкаст)

За избори, а и не само, е по-ефективно да се работи в социалните мрежи, отколкото на терен. Това смята експертът по борбата срещу дезинформацията, хибридните атаки и политическите кампании в социалните мрежи Георги Ангелов от компанията за медиен мониторинг Sensika.
Какви са механизмите за дезинформация в социалните мрежи и как в България се прокарва проруска пропаганда в условията на война?
В този епизод на подкаста "Наяве с Mediapool" говорим още и за политическата употреба на трагедията "Петрохан-Околчица", поведението на медиите и очакванията за предстоящите избори.
Повече вижте във видеото:
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13 коментара
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"Пейо Яворов например, се е гърмял два пъти, че и отрова пил:))) На втория път успял!"... и той ли е бил на Петрохан?
Не е нужно да сме кой знае какви експерти по сигурност, за да намерим логично обяснение за масовото убийство в Петрохан. Очевидно Петроханските природозащитници са засекли в планината някакви трансгранични конспиративни канали за транзит на строго забранени стоки и товари.
ПППП - ПП П.е.д.о.ф.и.л.иПетрохан! ;)
Гръмва се една година след първия опит, а отровата изпива предварително.
Дерзай!
Кои сте "вие" ? Ти и звездите, дето ти говорят?
Тамън мислех да го пусна с кафето и ме отказа. Ша гледам " Кръг квадрат"..
Пейо Яворов например, се е гърмял два пъти, че и отрова пил:))) На втория път успял!