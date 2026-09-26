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"Петрохан" и дългата ръка на Кремъл по време на избори (подкаст)

13 коментара
Георги Ангелов в подкаста "Наяве с Mediapool"

За избори, а и не само, е по-ефективно да се работи в социалните мрежи, отколкото на терен. Това смята експертът по борбата срещу дезинформацията, хибридните атаки и политическите кампании в социалните мрежи Георги Ангелов от компанията за медиен мониторинг Sensika.

Какви са механизмите за дезинформация в социалните мрежи и как в България се прокарва проруска пропаганда в условията на война?

В този епизод на подкаста "Наяве с Mediapool" говорим още и за политическата употреба на трагедията "Петрохан-Околчица", поведението на медиите и очакванията за предстоящите избори.

Повече вижте във видеото:

 

Ключови думи

дезинформация руска пропаганда Петрохан хибридни атаки Георги Ангелов Околчица Sensika
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13 коментара

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  1. chenov999
    #13
    Отговор на коментар #4

    "Пейо Яворов например, се е гърмял два пъти, че и отрова пил:))) На втория път успял!"... и той ли е бил на Петрохан?

  2. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #12
  3. Обектив
    #11

    Не е нужно да сме кой знае какви експерти по сигурност, за да намерим логично обяснение за масовото убийство в Петрохан. Очевидно Петроханските природозащитници са засекли в планината някакви трансгранични конспиративни канали за транзит на строго забранени стоки и товари.

  4. Мазен Кумунис
    #10

    ПППП - ПП П.е.д.о.ф.и.л.иПетрохан! ;)

  5. anton nikolov
    #9
    Отговор на коментар #4

    Гръмва се една година след първия опит, а отровата изпива предварително.

  6. Един препатил
    #8
    Отговор на коментар #4

    Дерзай!

  7. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #7
  8. Sion
    #6
    Отговор на коментар #3

    Кои сте "вие" ? Ти и звездите, дето ти говорят?

  9. Sion
    #5
    Отговор на коментар #1

    Тамън мислех да го пусна с кафето и ме отказа. Ша гледам " Кръг квадрат"..

  10. Poro
    #4
    Отговор на коментар #3

    Пейо Яворов например, се е гърмял два пъти, че и отрова пил:))) На втория път успял!

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