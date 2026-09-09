Петролът надхвърли $100 за първи път от юли насам

Цените на петрола се покачиха над 100 долара за барел за първи път от юли насам в сряда, тъй като ескалацията на военните действия в Близкия изток засили опасенията относно световните доставки.

Брент, международният еталон за цената на петрола, поскъпна с 3.1 процента до 100.95 долара за барел, преминавайки границата от 100 долара за първи път от 24 юли.

Ръстът идва на фона на битката между САЩ и Иран за контрол над Ормузкия проток, през който преди войната преминаваше около една пета от световния петрол и газ, докато воюващите страни са заклещени в спирала от ответни удари.

Въоръжените сили на САЩ заявиха във вторник вечерта, че са “унищожили” пет ирански петролни танкера. Оттам посочиха, че са нанесени ударите, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) на два пъти тази седмица е атакувал американски военен кораб с балистични ракети.

Иран заяви в сряда, че е отговорил на последните американски удари, като е взел под прицел два американски съда и осем петролни танкера, “нанасяйки тежки щети”. От КГИР заявиха, че са били атакувани и 10 кораба, които са “се опитали да преминат през забранената и опасна зона на Ормузкия проток.

От КГИР заявиха и че са изстреляли балистични ракети по американската въздушна база “Ал-Азрак” в Йордания, като отбелязаха, че са поразили хангари за поддръжка и ремонт, съоръжения за подготовка и укрития за изтребители.