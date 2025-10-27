 Прескочи към основното съдържание
Петролът поскъпва в началото на седмицата

Петролът поскъпва в началото на седмицата
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия днес, след като американски и китайски икономически представители очертаха рамка на търговско споразумение, което отслаби опасенията, че митата и ограниченията върху износа между двата най-големи потребители на петрол ще забавят световния растеж, съобщи Ройтерс.
 
Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 46 цента или 0.7 на сто до 66.40 долара за барел.  
 
Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 46 цента или 0.75 на до 61.96 долара.
 
Миналата седмица и двата референтни сорта отчетоха ръст съответно от 8.9 на сто и 7.7 на сто на фона на санкции на САЩ и ЕС срещу Русия.
 
Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви вчера, че водещи икономически екипи от САЩ и Китай са договорили в Куала Лумпур много съществена рамка на търговска сделка, която ще позволи на президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин да обсъдят сътрудничеството по търговията по-късно тази седмица. По думите на Бесънт рамката предвижда избягване на 100 процента мита на САЩ върху китайски стоки и отлагане на китайските ограничения върху износа на редкоземни метали.
 
Тръмп също изрази оптимизъм за постигане на споразумение с Пекин и съобщи, че се подготвят срещи както в Китай, така и в САЩ. 

