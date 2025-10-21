Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация "Буров"

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка, както и председател на УС на АББ, бе избрана за председател на УС на Фондация "Буров" по време на годишното Общо събрание на настоятелите.

По време на срещата бе приет отчетът на Управителния съвет и изпълнението на бюджета за 2024 година, както и програмата за дейността на фондацията и бюджет за тази година. В нея се предвижда привличане на нови настоятели и дарители от финансовия и индустриалния сектор.

При избора на Управителен съвет настоятелите решиха той да се състои от седем члена: Петя Димитрова, Дамян Дамянов, Данета Желева, Добромир Добрев, Ивайло Главчовски, Илиан Георгиев, Георги Заманов. Беше избран и нов председател на Настоятелството – Благовест Маламов.

"В годината, в която се навършват 150 години от рождението на Атанас Буров, за мен е чест да бъда избрана за председател на Управителния съвет на едноименната фондация. Благодаря на колегите ми от Общото събрание на настоятелите за доверието. Приемам го без колебание и веднага искам да акцентирам, че сме готови да развием и реализираме няколко основни цели, с които ще засилим общественото влияние на институцията, за да бъде тя "новото модерно". Фондацията ще продължи да бъде пазител на банковите традиции, но ще бъде и двигател на образователните и финансови иновации. Вдъхновени сме от наследството на Атанас Буров, но отправяме поглед към бъдещето, за да формираме отговорна финансовата култура и образование", посочва Петя Димитрова.

По време на заседанието си Общото събрание на настоятелите реши, че фондацията ще фокусира дейността си върху по-засилено обществено присъствие и устойчиво въздействие като подкрепя младите таланти в областта на икономиката и финансите.