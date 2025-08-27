Певицата Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха

Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха, съобщи Асошиейтед прес. Певицата и състезателят по американски футбол обявиха в съвместна публикация в "Инстаграм" с пет снимки годежа си, приказна кулминация на връзката им, която повече от две години вълнува милиони почитатели по света, и най-вече преданите ценители на поп изпълнителката.

"Учителката ви по английски език и учителят ви по спорт се женят", гласи текстът на публикацията, придружен от емотикон на динамит.

Келси бе известен състезател, когато се запозна с певицата и невероятната популярност на Суифт го изстреля в напълно различна орбита. Връзката им е документирана в безброй снимки, на които се вижда как Суифт ликува при победите на "Канзас Сити Чийфс" и във видеозаписи на Келси, танцуващ на концерти по света на Тейлър Суифт.