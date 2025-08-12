Пик на "падащите звезди" тази нощ, на ход са астротуристите

В нощта между 12 и 13 август небето над България ще поднесе едно от най-впечатляващите природни зрелища – пикът на метеорния поток Персеиди. Очаква се десетки “падащи звезди” на час да осветят тъмнината, превръщайки събитието в идеален момент за любителите на астротуризма, съобщиха във вторник от министерство на туризма. Оттам добавят, че страната ни буквално става “сцена” за астротуристи
Нишата "астотуризъм"
“Този вид туризъм е нова и бързоразвиваща се ниша в туристическия сектор – съчетава пътуването с наблюдение на небесни явления и посещение на места със слабо светлинно замърсяване. Благодарение на разнообразния си релеф и многото райони далеч от големи населени места, България се нарежда сред атрактивните дестинации в Европа за този тип преживявания”, добавят от ведомството на Мирослав Боршош.
Най-добрите места
Сред най-добрите места за наблюдение на звездния спектакъл е Националната астрономическа обсерватория Рожен в Родопите, която е най-големият астрономически комплекс на Балканите, разположен на над 1700 метра надморска височина.
Впечатляващи условия предлага и районът на Източните Родопи около Маджарово и Крумовград, където нощното небе е изключително тъмно и Млечният път се откроява като светещ облак. За онези, които предпочитат да останат по-близо до цивилизацията, Шуменското плато е добра алтернатива с лесен достъп и подходящи условия за наблюдение.
В Странджа и Сакар небето е едно от най-тъмните в страната, далеч от масовия туризъм, а предбалканските върхове, като тези в района на Троянския Балкан, предлагат панорамни гледки и чист въздух. Белоградчик и прочутите Белоградчишки скали пък впечатляват не само с кристално ясно нощно небе, но и с уникален пейзаж, който прави астрофотографията още по-вълнуваща.
Чистият планински въздух на Чепеларе и околните райони, както и тъмното небе над Национален парк "Сините камъни" край Сливен, са сред предпочитаните точки за наблюдение.
Копривщица, със своята историческа атмосфера и разположение на над 1000 метра надморска височина, също осигурява отлични условия. На югозапад Мелник и Пирин планина се радват на сух климат и множество ясни нощи, а на изток Шабла и Дуранкулак, далеч от светлините на масовите курорти, предоставят прекрасна възможност за наблюдение на нощното небе с морски хоризонт.
"Падащите звезди" на персеидите са едно от най-красивите природни явления, а тази година условията в България ще бъдат отлични за наблюдение. Съветваме желаещите да изберат места далеч от градските светлини, да си осигурят топли дрехи и фотоапарат и да практикуват астротуризъм.
