“Пистолет в лицето на бизнеса”. С бюджета прокарват държавно одобрен софтуер за отчитане на продажбите

С проектобюджета на държавата за 2026 година се предлага въвеждането на държавно одобрен софтуер за отчитане на продажбите в търговските обекти. За това сигнализира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) в понеделник вечерта, малко след като Министерството на финансите публикува проекта на Закона за държавния бюджет за догодина.
“Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса. Предлага се въвеждане на държавно одобрен софтуер за търговските обекти - СУПТО. Т.е. всички търговски обекти да инсталират за няколко седмици нов софтуер за отчитане на продажбите. Това е абсолютно невъзможно. Не мога да повярвам, че МФ счита въвеждането на СУПТО за няколко седмици за реалистична възможност. Целта по-скоро е това да се използва за димка, за да минат другите безумия в този бюджет - вдигане на осигуровките и максималния осигурителен доход, данък дивидент и т.н.“, коментира Мирчев в профила си във Фейсбук.
По думите му каквато и да е причината за появата на СУПТО, едно е сигурно - ако този бюджет бъде приет, ни чака дългова спирала, спъване на бизнеса по всякакъв начин и атака върху зараждащата се средна класа.
“Преди няколко месеца се видя, че актуализацията на касовите апарати не можа да влезе в срок и съответно НАП започнаха да си затварят очите, давайки допълнителни срокове. Особеното обаче е, че един касов апарат се актуализира с помощта на еднократна външна команда и сваляне на фърмуера през облачна услуга, което става автоматично и не изисква пряката намеса на сервизен инженер на място. Касовият апарат е автономна система, която е затворена и се поддържа в точно определен вид според правилата и одобрението на Българския институт по метрология. Там всичко става бързо и по утъпкана технология. И въпреки това имаше трудности, забавяне и продължени срокове.
В същото време СУПТО е много по-разнообразен и се актуализира често спрямо възникналите изисквания за нови процеси и бизнес модели. В този случай имаме един дълъг процес на подготовка, адаптация и одобрение на софтуера спрямо изискванията, необходимо е той да бъде включен в някакъв регистър - съществуващ или нов - и последващото му внедряване, което обаче не може да бъде като при касовите апарати с една команда и актуализация през облака. То може да стане само с помощта на дългосрочен процес на внедряване, който ще отнеме много повече време, усилия и ресурси. В най-добрия случай това е възможно за 12 месеца“, обяснява Мирчев.
Той коментира, че извънредното изискване за СУПТО се появява докато върви адаптиране на целия този софтуер според изискванията за преминаване в евро. По този начин самата държава поставя фирмите в невъзможност да изпълнят изискванията, а чуждите фирми - в още по-голяма трудност, тъй като едно производствено предприятие с търговски точки или голям ERP софтуер няма възможност за един месец да направи тези промени, да влезе в онзи списък и да ги внедри.
По думите му всичко това поставя бизнеса пред опцията да бъде глобяван поради невъзможността да изпълни тези безумни изисквания. От своя страна изискванията се появяват без време за подготовка на производителите и без предупреждение.
