Пиян шофьор е обвиняем за тежка катастрофа със загинал

Шофьорът, причинил тежка катастрофа край софийското село Антон, е бил с 1.02 промила алкохол в кръвта. Това заяви пред бТВ окръжният прокурор на София Наталия Николова. При инцидента загина 23-годишният Мартин Димитров, който по случайност се движел в обратната посока.
Колата на обвиняемия шофьор най-вероятно е участвала в гонка с друг автомобил и се е движела с много висока скорост е една от версиите. В двата автомобила са пътували компании младежи, които са отивали на дискотека в Пирдоп. За случая съобщиха първо от сдружението на роднини на загинали и пострадали при катастрофи "Ангели на пътя".
След сблъсъка колата на загиналия е смачкана и се налага да бъде срязана, за да г извадят. Той е закаран в болница в Панагюрище, но малко след това почива.
Според прокурор Николова данни за гонка няма. Тя коментира, че най-вероятно става дума за изпреварване, при което едната кола е навлязла в насрещното. Засега не може да се каже с каква скорост се е движела, защото не е готова авто-техническата експертиза.
Милиони години еволюция, и се е появило същество като тебе. Какво разочарование
Това от кортежа на Простий Киро ли е? :(