Пиян шофьор отнесе поне 6 автомобила на бул. "Витоша" в София

Автомобил е отнесъл поне 6 паркирани коли на столичния бул. "Витоша" 93, потвърдиха от СДВР за бТВ.

От споделени кадри във Фейсбук групата "Катастрофи в София" става ясно, че причинителят на сблъсъка е управлявал мощна кола, известна немска марка.

Според очевидец, цитиран от бТВ, 42-годишният шофьор за малко не отнесъл и неговия автомобил. Твърди, че е дал показания, а дрегерът, с който е тестван шофьорът, отчел 1.7 промила алкохол. Причинителят на инцидента казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч.

От СДВР са потвърдили пред бТВ, че шофьорът, причинил сблъсъка, ще бъде задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.

На място има полиция. Няма данни за пострадали.