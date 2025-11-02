Пиян шофьор отнесе поне 6 автомобила на бул. "Витоша" в София

Автомобил е отнесъл поне 6 паркирани коли на столичния бул. "Витоша" 93, потвърдиха от СДВР за бТВ.
От споделени кадри във Фейсбук групата "Катастрофи в София" става ясно, че причинителят на сблъсъка е управлявал мощна кола, известна немска марка.
Според очевидец, цитиран от бТВ, 42-годишният шофьор за малко не отнесъл и неговия автомобил. Твърди, че е дал показания, а дрегерът, с който е тестван шофьорът, отчел 1.7 промила алкохол. Причинителят на инцидента казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч.
От СДВР са потвърдили пред бТВ, че шофьорът, причинил сблъсъка, ще бъде задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.
На място има полиция. Няма данни за пострадали.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Съдът ще го пусне, защото има чисто съдебно минало, жена и деца, възрастни родители и куче, което да разхожда два пъти дневно. Разбира се това ще бъде осребрено с петцифрена сума на някой роднина на съдията.