Пламен Бобоков: Живеем в много висока корупционна среда

"Трудно се прави бизнес в България, даже бих казал много трудно", заяви бизнесменът Пламен Бобоков пред БНР. Предприемачът беше обвинен в схема за незаконно загробване на опасни отпадъци, но делото претърпя крах и сега той съди България.

"Живеем в много висока корупционна среда. Ние сме в една държава на абсурда, където тези, които са призвани да пазят закона, го нарушават безобразно, грубо, нагло, където владее апатията и хората си мислят, че някак си това ще им се размине, а всъщност то не се разминава, то се връща със страшна сила, все по-страшна и по-страшна", каза Пламен Бобоков.

Той посочи, че "70% от финансовите компании, като чуят за България, просто спират да разговарят“.

"Това илюстрира какъв е имиджът на България на Запад и защо няма тук големи и сериозни инвеститори", смята бизнесменът.

Пламен Бобоков е убеден, че корупцията води до смърт. "Това, което се случи в "Елените" не е случайно", отбеляза той.

"Хората трябва да знаят, че като не излизат да гласуват или гласувайки за тези срещу пари или някакви други облаги, рано или късно това ще им се върне обратно", каза предприемачът.

Според Бобоков президентът Румен Радев има харизма и му трябва смелост. "Той я показва, но друго е да слезеш от престола и да се метнеш в битка срещу лошите. Съвсем друго е. Аз съм убеден, че тогава хората ще излязат да гласуват", смята бизнесменът.