Планираната численост на европейските миротворци в Украйна е намалена тройно

Европейските държави продължават да разработват гаранции за сигурност за Украйна, но обещаните от тях „сили за подкрепа“ може да се окажат точно това - само подкрепа на украинските въоръжени сили, но не и помощ за защитата им от повторна руска агресия.

Когато разговорите за разполагане на европейски контингент в случай на мирно споразумение в Украйна едва започваха, Киев говореше за необходимостта от осигуряване на над 100 хиляди войници. Но това изглеждаше нереалистично. Напоследък европейците говореха за 30 хиляди войници, които биха защитавали, наред с други неща, най-големите градове, но тази идея беше изоставена през първата половина на август. Необходимият брой войници не беше набран, включително във Великобритания, чието население е най-активно в Европа в подкрепа на разполагането на войски в чужбина с мироопазваща мисия.

Сега Франция и Обединеното кралство, основните организатори на така наречената „коалиция на желаещите“, планират да изпратят между 6000 и 10 000 войници, пише, позовавайки се на европейски служители. Според тях участието на Обединеното кралство най-вероятно ще бъде ограничено до въздушна и морска помощ, докато сухопътните сили, ако бъдат изпратени в Украйна, ще бъдат ангажирани предимно с обучението на украински войски. Нидерландия, Дания и Естония също обявиха готовността си да предоставят войници, но мащабът на тази помощ е неизвестен.

Според европейски служители е трудно за тях да убедят обществеността в необходимостта от разполагане на войски без ясно изявление от САЩ, че тези войски ще получат необходимата военна подкрепа от Вашингтон. Доналд Тръмп изключи изпращането на американски войници в Украйна, но обеща да играе известна роля в гарантирането на нейната сигурност.

Във вторник Financial Times съобщи, че тази роля може да включва така наречените „стратегически способности“ - разузнаване, наблюдение и рекогносцировка, средства за командване и управление и системи за противовъздушна отбрана. Използвайки самолети, средства за снабдяване и наземни радари, САЩ ефективно биха помогнали за осигуряване на зона, забранена за полети, над страната.

Френските войски също ще предоставят само „стратегическа подкрепа“, заяви френският президент Еманюел Макрон: „Тяхната задача не е да действат като гаранти на мироопазващи операции. Те няма да удържат границата.“

Според черновата на план, разработен в Европа, войските ѝ ще бъдат разположени дълбоко в Украйна като трета линия на отбрана, подкрепяна в тила от Съединените щати. Демаркационната линия между страните трябва да бъде демилитаризирана зона, евентуално патрулирана от неутрални мироопазващи сили от трета държава, договорена между Украйна и Русия.

Зад тази зона ще има много по-силна линия на отбрана, охранявана от украински войски, въоръжени и обучени от войски на НАТО, казаха пред Financial Times трима служители, запознати с плана.